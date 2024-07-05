На виборах у Британії перемагають лейбористи, уряд може очолити Стармер: дані екзитполів

Які місця можуть мати партії

За даними екзит-полу BBC, ITV і Sky, консерватори, судячи з усього, матимуть у парламенті лише 131 депутата, що є найменшим показником у післявоєнній історії Великої Британії.

Очікується, що ліберал-демократи посядуть третє місце з 61 депутатом.

Натомість лідерами стануть представники Лейбористської партії, які матимуть у парламенті 410 членів.

Результати екзит-полу по виборах у Британії (скрін bbc.com)

Згідно з даними екзит-полу, Шотландська національна партія скоротиться до 10 депутатів, а Reform UK отримає 13 депутатів.

А "Партія зелених Англії та Уельсу", скоріш за все, подвоїть кількість депутатів до 2. Plaid Cymru отримає 4 депутати. Інші, за прогнозами, отримають 19 місць.

Реакція ліберал-демократів та консерваторів

Варто зауважити, що ліберал-демократи вважають такі результати виборів найкращими за століття. Таку думку висловив лідер ліберал-демократів Ед Дейві, реагуючі на дані екзитполу.

"Схоже, ми отримали більше місць, ніж на будь-яких загальних виборах за останні 100 років", - сказав він та додав, що попереду ще довгий шлях, але "я дуже пишаюся нашою партією".

Між тим міністр праці та пенсій Консервативної партії Мел Страйд сказав BBC Radio 4, що це "дуже важкий момент" для консерваторів.

Вибори у Британії

Нагадаємо, 4 липня у Британії відбулися дострокові парламентські вибори. 22 травня їх призначив прем'єр Ріші Сунак. Основна конкуренція - між консерваторами та лейбористами.

Згідно з соцопитуваннями, лейбористи мають виграти на виборах із значною перевагою. А їхній лідер, Кір Стармер, має стати прем'єр-міністром замість Ріші Сунака.

Нагадаємо також, минулого місяця лідер Лейбористської партії Кір Стармер запевнив, що він продовжуватиме допомогу Україні у війні з РФ.

Детальніше про те, що змінять для України вибори у Великій Британії, де перемагають лейбористи - читайте в матеріалі РБК-Україна.