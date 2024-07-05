На выборах в Британии побеждают лейбористы, премьером может стать Стармер: экзитполы

Какие места могут иметь партии

По данным экзит-пола BBC, ITV и Sky, консерваторы, судя по всему, будут иметь в парламенте только 131 депутата, что является наименьшим показателем в послевоенной истории Великобритании.

Ожидается, что либерал-демократы займут третье место с 61 депутатом.

Лидерами станут представители Лейбористской партии, которые будут иметь в парламенте 410 членов.

Результаты экзит-пола по выборам в Британии (скрин bbc.com)

Согласно данным экзит-пола, Шотландская национальная партия сократится до 10 депутатов, а Reform UK получит 13 депутатов.

А "Партия зеленых Англии и Уэльса", скорее всего, удвоит количество депутатов до 2. Plaid Cymru получит 4 депутата. Остальные, по прогнозам, получат 19 мест.

Реакция либерал-демократов и консерваторов

Следует заметить, что либерал-демократы считают такие результаты выборов лучшими за столетие. Такую мысль озвучил лидер либерал-демократов Эд Дэйви, реагируя на данные экзит-пола.

"Похоже, мы получили больше мест, чем на любых всеобщих выборах за последние 100 лет", - сказал он и добавил, что впереди еще долгий путь, но "я очень горжусь нашей партией".

Между тем, министр труда и пенсий Консервативной партии Мел Страйд сказал BBC Radio 4, что это "очень трудный момент" для консерваторов.

Выборы в Британии

Напомним, 4 июля в Британии состоялись досрочные парламентские выборы. 22 мая их назначил премьер Риши Сунак. Основная конкуренция - между консерваторами и лейбористами.

Согласно соцопросам, лейбористы должны выиграть на выборах со значительным преимуществом. А их лидер, Кир Стармер, должен стать премьер-министром вместо Риши Сунака.

Напомним также, в прошлом месяце лидер Лейбористской партии Кир Стармер заверил, что он будет продолжать помощь Украине в войне с РФ.

Детальнее о том, что изменят для Украины выборы в Великобритании, где побеждают лейбористы - читайте в материале РБК-Украина.