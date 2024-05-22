Британія йде на дострокові вибори. Чому Сунак розпустив парламент і що це означає для України

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак після аудієнції з королем оголосив про розпуск парламенту та призначення дострокових парламентських виборів . Очікувалося, що вибори відбудуться восени, але британський прем'єр вирішив провести їх раніше.

Чому в Британії будуть дострокові вибори та що це означає для України, - читайте в матеріалі РБК-Україна .

Ввечері 22 травня після зустрічі з королем Чарльзом III британський прем'єр оголосив, що отримав дозвіл на розпуск парламенту та проведення дострокових виборів. Як повідомив Сунак, дострокові парламентські вибори у Британії відбудуться 4 липня 2024 року.

Вже у п'ятницю, 24 травня, британський парламент завершить нинішню сесію, а 30 травня його буде офіційно розпущено.

Після виборів новообрані депутати вперше зберуться в Лондоні у вівторок, 9 липня, після чого оберуть спікера Палати громад та складуть свою присягу. Офіційно новообраний парламент має запрацювати 17 липня.

Чому Сунак пішов на дострокові вибори парламенту

Як пише британська газета The Guardian, раніше припускалося, що парламентські вибори відбудуться восени, оскільки сам Сунак заявляв про плани провести вибори у другій половині цього року. Ба більше, сьогодні Консервативна партія, представником якої є Сунак, відстає своїх конкурентів лейбористів аж на 20 пунктів .

Сунак нібито хотів дочекатися покращення економічної ситуації, перш ніж проводити вибори, але, як пише газета з посиланням на джерела в британському уряді, він зрозумів, що економічна ситуація в Британії не покращиться до осені.

Крім того, на думку Politico, Сунак може робити ставку на те, що рейтинг опозиційної Лейбористської партії впаде в розпалі виборчої кампанії, давши шанс консерваторам, які сьогодні перебуваються у скрутному становищі.

Станом на 13 травня підтримка Консервативної партії становила 23%, тоді як опозиційну Лейбористську партію підтримували 44% респондентів.

В Консервативній партії зустріли це рішення Сунака критикою. Багато депутатів-торі, а також міністри вважають це рішення прем'єра бажанням "здатися" та піти з посади, зазначає телеканал Sky News. А двоє міністрів, за даними The Guardian, назвали дострокові вибори помилкою.

Однак серед консерваторів є й ті, хто розуміє рішення Сунака. "Я завжди був за те, щоб діяти. Лейбористська партія розшаровується більше, ніж люди усвідомлюють, і просто чекати - це не стратегія", - цитує Sky News одного з колишніх міністрів від консерваторів.

Що вибори в Британії означають для України

Хоча сьогодні, згідно з опитуваннями, лейбористи мають значно вищий рівень підтримки серед британців, робити прогнози щодо результатів парламентських виборів зарано. Проте, яким би не був результат, навряд чи це матиме негативні наслідки для України.

На відміну, наприклад, від США з так званими "трампістами", і нинішня керівна партія, і опозиція в Британії підтримують Україну. Зокрема, цього травня Київ відвідали так звані "тіньові міністри" з Лейбористської партії Девід Леммі та Джон Гілі та пообіцяли зберегти "залізну" прихильність щодо допомоги Україні.

"Зміна уряду у Британії означатиме відсутність змін у нашій військовій, дипломатичній, фінансовій і політичній підтримці України. Зобов’язання наступного лейбористського уряду перед Україною будуть залізними, а європейська безпека буде нашим першочерговим зовнішнім і оборонним пріоритетом", - заявляв Леммі.

Також, перебуваючи в Києві, представники Лейбористської партії висловлювалися на підтримку інтеграції України в НАТО, обіцявши створити "чіткий шлях для членства".