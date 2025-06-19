Вибиває козирі з рук. Експерт пояснив зміну поведінки Трампа щодо Росії

Говорячи про те, що США можуть завдати удару по Ірану, експерт звернув увагу, що все це вибиває козирі в руках Росії.

"Бачите, як Трамп вже з Росією почав говорити? Тим більше треба не на слова, а на дії дивитися", - наголосив політтехнолог.

Він зокрема зауважив, що спеціальний представник США Стів Віткофф давно не відвідував Москву. Що на думку експерта, вказує, що представникам США нема про що говорити з Кремлем.

"Далі. Нещодавно росіяни скаржилися, що американці відмовились від зустрічі з ними навіть з таких дрібних питань, як розмову про дипломатичну місію, ну і все, що люблять робити росіяни, втягувати в їх розмови, щоб потім тишком-нишком щось інше вирішити, якісь інші питання. Нічого не виходить", - зазначив він.

Крім того, Загородній розповів і те, що на американського президента зсередини тиснуть республіканці.

"Тому що для свого електорату він виглядає не потужним гравцем. І це тут головне для нього. Я бачив рознос голови Пентагона в Конгресі, як над ним знущалися. Ну, демократи само собою, у них робота така. І як його там шпиняли й республіканці свої. Тому час працює все одно на Україну. В американців немає ніякого вибору, окрім як демонструвати силу", - підсумував експерт.