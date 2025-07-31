Вибиті вікна й двері: атака РФ пошкодила мусульманську святиню в Києві (фото, відео)

Що відомо про пошкодження мечеті в Києві

За словами муфтія, головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма" постраждала внаслідок ворожої ранкової атаки на Київ.

На опублікованих ним фото можна побачити вибиті вікна й численні залишки скла як назовні, так і всередині будівлі.

Постраждала від ворожої атаки будівля (фото: facebook.com/murat.suleiman.1)

"Нехай Всевишній покарає всіх причетних до цього зла", - наголосив Сулейманов.

Публікація муфтія ДУМУ "Умма" (скриншот: facebook.com/murat.suleiman.1)

Дещо згодом Сулейманов опублікував відеозвернення, в якому закликав громадян не забувати про російські злочини та ні в якому разі не підтримувати країну-агресора.

"Ми - незламні. Ми знаємо, що ми переможемо. Тому що це - питання справедливості. Україна, вона вже перемогла. І такими діями, ми бачимо, що вони (росіяни, - Ред.) - безсильні. Вони тільки можуть бити по цивільних. Вони тільки можуть робити те, що приносить сльози, приносить біль", - наголосив муфтій.

Згідно з інформацією представництва президента України в Автономній Республіці Крим, у будівлі мечеті розбиті всі вікна та двері.

Уточнюється, що на території комплексу розташована гімназія та офіс Конгресу мусульман України, які також зазнали значних руйнувань.

"Ісламський культурний центр є важливим духовним осередком для мусульманської, в тому числі кримськотатарської громад України", - нагадали у представництві.

Публікація представництва президента в АР Крим(скриншот: facebook.com/ppu.gov.ua)

Крім того, громадянам показали більше фото з наслідками ворожої атаки (зроблених Сулеймановим).

Наслідки атаки РФ на території комплексу (фото: facebook.com/ppu.gov.ua)

Пізніше Сулейманов оприлюднив ще одне відео, побажавши "рідним братам скрізь" миру, милості та Божого благословення.

"Будівля Ісламського культурного центру та мечеть мусульман України зазнали ракетного обстрілів з боку російського агресора. Ця мечеть, яку ви бачите, є однією з найбільших мечетей, яка збирає тисячі прихильників у п'ятницю та молитвах", - поділився він.

Муфтій додав, що "у період російської агресії на Україну" завдається велика шкода "цивільним та релігійним місцям".

"Моліться Богу, щоб скрізь захищав нас і своїх слуг", - зауважив Сулейманов.