Вибиті вікна й двері: атака РФ пошкодила мусульманську святиню в Києві (фото, відео)

У Києві внаслідок атаки РФ 31 липня було пошкоджено головну мечеть Духовного управління мусульман України "Умма".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію муфтія ДУМУ "Умма" Мурата Сулейманова у Facebook.
За словами муфтія, головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма" постраждала внаслідок ворожої ранкової атаки на Київ.
На опублікованих ним фото можна побачити вибиті вікна й численні залишки скла як назовні, так і всередині будівлі.
"Нехай Всевишній покарає всіх причетних до цього зла", - наголосив Сулейманов.
Дещо згодом Сулейманов опублікував відеозвернення, в якому закликав громадян не забувати про російські злочини та ні в якому разі не підтримувати країну-агресора.
"Ми - незламні. Ми знаємо, що ми переможемо. Тому що це - питання справедливості. Україна, вона вже перемогла. І такими діями, ми бачимо, що вони (росіяни, - Ред.) - безсильні. Вони тільки можуть бити по цивільних. Вони тільки можуть робити те, що приносить сльози, приносить біль", - наголосив муфтій.
Згідно з інформацією представництва президента України в Автономній Республіці Крим, у будівлі мечеті розбиті всі вікна та двері.
Уточнюється, що на території комплексу розташована гімназія та офіс Конгресу мусульман України, які також зазнали значних руйнувань.
"Ісламський культурний центр є важливим духовним осередком для мусульманської, в тому числі кримськотатарської громад України", - нагадали у представництві.
Крім того, громадянам показали більше фото з наслідками ворожої атаки (зроблених Сулеймановим).
Пізніше Сулейманов оприлюднив ще одне відео, побажавши "рідним братам скрізь" миру, милості та Божого благословення.
"Будівля Ісламського культурного центру та мечеть мусульман України зазнали ракетного обстрілів з боку російського агресора. Ця мечеть, яку ви бачите, є однією з найбільших мечетей, яка збирає тисячі прихильників у п'ятницю та молитвах", - поділився він.
Муфтій додав, що "у період російської агресії на Україну" завдається велика шкода "цивільним та релігійним місцям".
"Моліться Богу, щоб скрізь захищав нас і своїх слуг", - зауважив Сулейманов.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де у Києві знайти гуманітарний штаб, щоб отримати гроші та підтримку після "прильоту".
Крім того, ми пояснювали, де у столиці частково перекриті вулиці й проспекти та як тимчасово скорочено тролейбусний маршрут №27.
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