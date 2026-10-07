Вибиті вікна та понівечені фасади: Росія вдарила по житлових кварталах Кременчука (фото)

Удар по Кременчуку став частиною масованої атаки на Україну в ніч на 7 жовтня. У Полтавській ОВА повідомляли, що ракети влучили в житловий район і одне з підприємств у Кременчуцькому районі.

Під обстрілом опинилися також Київ, де загинули двоє людей, Дніпро, Запоріжжя, Кіровоградщина та Чернігівщина.

Про підготовку удару попереджали напередодні: Володимир Зеленський звернувся до українців, пославшись на дані розвідки.