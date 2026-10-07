Выбитые окна и изувеченные фасады: Россия ударила по жилым кварталам Кременчуга (фото)

Россия била по городу комбинированно, ракетами и дронами.

В поврежденных домах выбиты окна, изуродованы фасады и конструктивные элементы зданий. Пострадали и автомобили жителей.

Фото: последствия атаки на Кременчуг, 7 октября (t.me/vitalii_maletskyi)

Медики помогают всем, кто в этом нуждается. На местах работают городские и коммунальные службы: фиксируют повреждения, помогают людям и ликвидируют последствия удара.

"Помощь получит каждый, кто в ней нуждается", - заверил Малецкий.