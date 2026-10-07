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Выбитые окна и изувеченные фасады: Россия ударила по жилым кварталам Кременчуга (фото)

07:57 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: последствия российской атаки на Кременчуг (t.me/vitalii_maletskyi)

В результате массированной ночной атаки 7 октября в Кременчуге повреждена целая группа многоэтажек и частные дома. Это одни из самых масштабных разрушений жилья в городе с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

Россия била по городу комбинированно, ракетами и дронами.

В поврежденных домах выбиты окна, изуродованы фасады и конструктивные элементы зданий. Пострадали и автомобили жителей.

Фото: последствия атаки на Кременчуг, 7 октября (t.me/vitalii_maletskyi)

Медики помогают всем, кто в этом нуждается. На местах работают городские и коммунальные службы: фиксируют повреждения, помогают людям и ликвидируют последствия удара.

"Помощь получит каждый, кто в ней нуждается", - заверил Малецкий.

Удар по Кременчугу стал частью массированной атаки на Украину в ночь на 7 октября. В Полтавской ОВА сообщали, что ракеты попали в жилой район и одно из предприятий в Кременчугском районе.

Под обстрелом оказались также Киев, где погибли два человека, Днепр, Запорожье, Кировоградщина и Черниговщина.

О подготовке удара предупреждали накануне: Владимир Зеленский обратился к украинцам, сославшись на данные разведки.

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