Выбитые окна и изувеченные фасады: Россия ударила по жилым кварталам Кременчуга (фото)

В результате массированной ночной атаки 7 октября в Кременчуге повреждена целая группа многоэтажек и частные дома. Это одни из самых масштабных разрушений жилья в городе с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого.
Россия била по городу комбинированно, ракетами и дронами.
В поврежденных домах выбиты окна, изуродованы фасады и конструктивные элементы зданий. Пострадали и автомобили жителей.
Фото: последствия атаки на Кременчуг, 7 октября (t.me/vitalii_maletskyi)
Медики помогают всем, кто в этом нуждается. На местах работают городские и коммунальные службы: фиксируют повреждения, помогают людям и ликвидируют последствия удара.
"Помощь получит каждый, кто в ней нуждается", - заверил Малецкий.
Удар по Кременчугу стал частью массированной атаки на Украину в ночь на 7 октября. В Полтавской ОВА сообщали, что ракеты попали в жилой район и одно из предприятий в Кременчугском районе.
Под обстрелом оказались также Киев, где погибли два человека, Днепр, Запорожье, Кировоградщина и Черниговщина.
О подготовке удара предупреждали накануне: Владимир Зеленский обратился к украинцам, сославшись на данные разведки.