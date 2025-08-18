Вибиті вікна, понад десяток постраждалих: фото наслідків ракетного удару по Харкову

Вечірня атака на Харків

Нагадаємо, що вчора ввечері в Києві та ряді областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї.

Незабаром після цього в Харкові пролунав вибух, а мер написав, що росіяни, попередньо, потрапили в житлову забудову. Однак пізніше він уточнив, що удар був між будинками.

Також зазначимо, що крім Харкова, під атаку ворога потрапили Суми та місто Павлоград Дніпропетровської області.