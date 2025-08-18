Выбитые окна, более десятка пострадавших: фото последствий ракетного удара по Харькову

Россияне поздно вечером, 17 августа, атаковали Харьков баллистической ракетой. В результате удара в домах повреждены окна, а также есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
Чрезвычайники подтвердили информацию мэра Харькова о том, что удар был по Индустриальному району города.
"Попадание было в землю недалеко от жилого квартала. Взрывной волной повреждены стекла окон в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.
Спасатели уточнили, что по предварительным данным, пострадали 8 человек. Среди них 13-летний ребенок. Однако мэр города Игорь Терехов пока обновил информацию, отметив, что количество пострадавших возросло до 11.
Также в ГСЧС рассказали, что спасатели провели обследование квартир поврежденных домов. В некоторых помещениях чрезвычайникам приходилось деблокировать двери и эвакуировать людей.
"На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь пострадавшим", - резюмировали спасатели.
Между тем в Харьковской областной прокуратуре тоже показали кадры последствий вражеской атаки по городу.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что все 11 пострадавших получили острую реакцию на стресс. Также он проинформировал о последствиях атаки.
"Повреждены более 10 многоэтажных жилых домов и пять припаркованных авто. Взрывной волной выбиты более тысячи окон", - проинформировал он.
Тем временем в Харьковской областной прокуратуре написали, что тип ракеты, которой ударил враг - устанавливается.
Напомним, что вчера вечером в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического оружия.
Вскоре после этого в Харькове прогремел взрыв, а мэр написал, что россияне, предварительно, попали в жилую застройку. Однако позже он уточнил, что удар был между домами.
Также отметим, что кроме Харькова, под атаку врага попали Сумы и город Павлоград Днепропетровской области.