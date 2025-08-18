Выбитые окна, более десятка пострадавших: фото последствий ракетного удара по Харькову

Чрезвычайники подтвердили информацию мэра Харькова о том, что удар был по Индустриальному району города.

"Попадание было в землю недалеко от жилого квартала. Взрывной волной повреждены стекла окон в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что по предварительным данным, пострадали 8 человек. Среди них 13-летний ребенок. Однако мэр города Игорь Терехов пока обновил информацию, отметив, что количество пострадавших возросло до 11.

Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/dsns_telegram)

Также в ГСЧС рассказали, что спасатели провели обследование квартир поврежденных домов. В некоторых помещениях чрезвычайникам приходилось деблокировать двери и эвакуировать людей.

"На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь пострадавшим", - резюмировали спасатели.

Между тем в Харьковской областной прокуратуре тоже показали кадры последствий вражеской атаки по городу.

Обновлено в 01:20

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что все 11 пострадавших получили острую реакцию на стресс. Также он проинформировал о последствиях атаки.

"Повреждены более 10 многоэтажных жилых домов и пять припаркованных авто. Взрывной волной выбиты более тысячи окон", - проинформировал он.

Фото: последствия атаки РФ по Харькову (Харьковская ОГА и областная прокуратура)

Тем временем в Харьковской областной прокуратуре написали, что тип ракеты, которой ударил враг - устанавливается.