RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Выбитые окна, более десятка пострадавших: фото последствий ракетного удара по Харькову

Фото: спасатель на месте происшествия (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне поздно вечером, 17 августа, атаковали Харьков баллистической ракетой. В результате удара в домах повреждены окна, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Чрезвычайники подтвердили информацию мэра Харькова о том, что удар был по Индустриальному району города.

"Попадание было в землю недалеко от жилого квартала. Взрывной волной повреждены стекла окон в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что по предварительным данным, пострадали 8 человек. Среди них 13-летний ребенок. Однако мэр города Игорь Терехов пока обновил информацию, отметив, что количество пострадавших возросло до 11.

Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/dsns_telegram)

Также в ГСЧС рассказали, что спасатели провели обследование квартир поврежденных домов. В некоторых помещениях чрезвычайникам приходилось деблокировать двери и эвакуировать людей.

"На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь пострадавшим", - резюмировали спасатели.

Между тем в Харьковской областной прокуратуре тоже показали кадры последствий вражеской атаки по городу.

 

Обновлено в 01:20

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что все 11 пострадавших получили острую реакцию на стресс. Также он проинформировал о последствиях атаки.

"Повреждены более 10 многоэтажных жилых домов и пять припаркованных авто. Взрывной волной выбиты более тысячи окон", - проинформировал он.

Фото: последствия атаки РФ по Харькову (Харьковская ОГА и областная прокуратура)

Тем временем в Харьковской областной прокуратуре написали, что тип ракеты, которой ударил враг - устанавливается.

Вечерняя атака на Харьков

Напомним, что вчера вечером в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического оружия.

Вскоре после этого в Харькове прогремел взрыв, а мэр написал, что россияне, предварительно, попали в жилую застройку. Однако позже он уточнил, что удар был между домами.

Также отметим, что кроме Харькова, под атаку врага попали Сумы и город Павлоград Днепропетровской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине