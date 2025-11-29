Вибиті вікна, дим та дірка у багатоповерхівці: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки

Судячи з фото з Святошинського району Києва, у багатоповерхівці суттєво пошкоджені вікна багатьох квартир, помітні тріщини на будинку, а також велика дірка на місці одного з вікон.

Рятувальники оперативно загасили пожежу, та продовжували розбір завалів на місці ворожого удару.

Що відомо про нічний удар РФ

Нагадаємо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика.

Постраждали сім осіб, серед них дитина. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу. Згодом стадо відомо, що в результаті обстрілу дві людини загинуло, кількість поранених збільшилась до 15 осіб.

При цьому повідомляється, що станом на ранок загроза з повітря зберігається. На підступах до міста фіксуються ворожі повітряні цілі.

Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні.

Зазначимо, окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині - близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.