Вибір за росіянами. Єрмак назвав два способи досягнення миру в Україні

Є два способи досягнення миру в Україні. І вибір, який з цих способів обрати, лежить на солдатах Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter керівника Офіса президента України Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, мир в Україні буде тоді, коли жодного російського солдата не залишиться на українській землі. "Цього можна досягти двома способами: вони йдуть або з неї - або в неї. Вибір прийменника лишаємо за ними: Україна - вільна країна", - констатував він.