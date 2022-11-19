Вибір за росіянами. Єрмак назвав два способи досягнення миру в Україні
Є два способи досягнення миру в Україні. І вибір, який з цих способів обрати, лежить на солдатах Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter керівника Офіса президента України Андрія Єрмака.
За словами Єрмака, мир в Україні буде тоді, коли жодного російського солдата не залишиться на українській землі.
"Цього можна досягти двома способами: вони йдуть або з неї - або в неї. Вибір прийменника лишаємо за ними: Україна - вільна країна", - констатував він.
Нещодавно Андрій Єрмак заявив, що РФ офіційно не зверталася до України щодо мирних переговорів. І додав, що будь-які переговори, які не базуються на суверенітеті та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, є "неприйнятними".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що радник керівника ОПУ Михайло Подоляк зазначив, де знаходяться найкращі оборонні позиції для росіян - за кордонами України, оскільки туди не зайдуть бійці ЗСУ.
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