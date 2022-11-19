Росія офіційно не просила Україну про мирні переговори, - Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що РФ офіційно не зверталася до України щодо мирних переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"У нас немає офіційної заявки російської сторони про переговори", - заявив Єрмак, виступаючи онлайн на Галіфакському міжнародному безпековому форумі, який проходить у Канаді.
Він додав, що будь-які переговори, які не базуються на суверенітеті та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, є "неприйнятними".
"Перші кроки, які необхідно зробити з російської сторони, - це вивести всі російські війська з території України", - підкреслив Єрмак.
Нагадаємо, раніше у Кремлі запропонували Заходу підштовхнути Україну до переговорів із Росією. Для цього Москва нібито готова сама розпочати діалог із партнерами Києва.
Додамо, президент України заявив, що Росія шукає можливості домогтися "короткого перемир'я". Ворог хоче відновити сили, тож таким шляхом завершити цю війну не вдасться.
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