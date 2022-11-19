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Выбор за россиянами. Ермак назвал два способа достижения мира в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 19 ноября 2022 21:11
Выбор за россиянами. Ермак назвал два способа достижения мира в Украине Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Есть два способа достижения мира в Украине. И выбор, какой из этих способов предпочесть, лежит на солдатах Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам Ермака, мир в Украине будет тогда, когда ни один русский солдат не останется на украинской земле.

"Этого можно достичь двумя способами: они идут либо из нее - либо в нее. Выбор предлога оставляем за ними: Украина - свободная страна", - констатировал он.

Недавно Андрей Ермак заявил, что РФ официально не обращалась в Украину по поводу мирных переговоров. И добавил, что любые переговоры, которые не базируются на суверенитете и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, "неприемлемы".

Ранее РБК-Украина сообщало, что советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк отметил, где находятся лучшие оборонительные позиции для россиян - за границами Украины, поскольку туда не зайдут бойцы ВСУ.

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