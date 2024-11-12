У Viber запрацював чат-бот розвідки: ГУР нагадало, як передати позиції ворога

Головне управління розвідки України оголосило про запуск версії "Головного бота розвідки" у Viber, розширюючи доступ для інформаторів на ще один популярний месенджер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

Зазначається, що бот, що вже два роки ефективно працює в Telegram, тепер надає можливість надсилати інформацію через Viber, забезпечуючи таким чином додатковий рівень зручності та доступності.

Розвідка запевняє, що перед запуском нового боту ретельно перевірила систему на предмет безпеки, щоб убезпечити користувачів від доступу ворожих спецслужб до їхніх даних.

За словами представника розвідки Андрія Юсова, Viber-версія бота використовує сучасні технології захисту, які забезпечують повну конфіденційність спілкування.

"Нас цікавлять відомості про переміщення військового керівництва загарбників, військово-технічні розробки держави-агресора Росії. Іноді навіть крихта інформації може стати вирішальною", - зазначив він.

Українців закликали повідомляти через бот дані про місцезнаходження ворожих штабів, техніки та особового складу російської окупаційної армії.

"Ми опрацьовуємо кожне повідомлення і б’ємо по найболючіших для загарбників місцях", - додали у ГУР.

Повідомляти дані про переміщення ворогу та збереження військової техніки також закликали й тих українців, які перебувають на окупованих територіях. Це можна зробити як через Telegram або Viber, так і Signal або WhatsApp. Можливо передати необхідно інформацію через електронну пошту.

Раніше у ГУР також закликали українців повідомляти важливу інформацію через чат-боти.