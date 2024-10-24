Українців закликали повідомляти важливу інформацію ГУР: про що мова
Українців, що мешкають на тимчасово окупованих територіях або стали свідками переміщень ворожої артилерії, закликають допомагати у боротьбі проти російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.
Передавати важливу інформацію можна через чатбот "єВорог" у застосунку "Дія".
Зазначається, що особливо ціні дані - це інформація про розташування російських артилерійських установок, таких як Д-74 та Д-30. Вони активно використовуються ворогом для обстрілу мирних населених пунктів.
Важливо знати, що:
- артилерійські установки мають довгий ствол, масивну конструкцію та два колеса,
- поруч з установкою може знаходитися до 5 осіб, а переміщення відбувається за допомогою вантажних автомобілів,
- установка найчастіше розміщується у лісосмугах і видає характерні звуки пострілів, так звані "виходи" або "мінуси".
У ГУР також закликали дотримуватись заходів безпеки, передаючи інформацію про техніку ворога:
- видаляти кадри та листування,
- чистити папки та кеш месенджера,
- не обговорювати через телефонні розмови інформацію про переміщення техніки росіян.
У ГУР додали, що переходити до чатботу "єВорог" можна тільки з головного екрана в застосунку "Дія" або за посиланням.
Водночас українські захисники продовжують давати відсіч ворогу. За даними Генштабу, протягом минулої доби було знищено понад 40 артсистем, 2 реактивних системи залпового вогню і майже 70 одиниць автотехніки загарбників. Окрім цього, було ліквідовано 1200 солдатів РФ.
Раніше ми повідомляли про те, що розрив у кількості снарядів між РФ та Україною рекордно скоротився.
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