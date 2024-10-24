ua en ru
Чт, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українців закликали повідомляти важливу інформацію ГУР: про що мова

Четвер 24 жовтня 2024 15:44
UA EN RU
Українців закликали повідомляти важливу інформацію ГУР: про що мова Фото: "єВорог" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

Українців, що мешкають на тимчасово окупованих територіях або стали свідками переміщень ворожої артилерії, закликають допомагати у боротьбі проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

Передавати важливу інформацію можна через чатбот "єВорог" у застосунку "Дія".

Зазначається, що особливо ціні дані - це інформація про розташування російських артилерійських установок, таких як Д-74 та Д-30. Вони активно використовуються ворогом для обстрілу мирних населених пунктів.

Важливо знати, що:

  • артилерійські установки мають довгий ствол, масивну конструкцію та два колеса,
  • поруч з установкою може знаходитися до 5 осіб, а переміщення відбувається за допомогою вантажних автомобілів,
  • установка найчастіше розміщується у лісосмугах і видає характерні звуки пострілів, так звані "виходи" або "мінуси".

У ГУР також закликали дотримуватись заходів безпеки, передаючи інформацію про техніку ворога:

  • видаляти кадри та листування,
  • чистити папки та кеш месенджера,
  • не обговорювати через телефонні розмови інформацію про переміщення техніки росіян.

У ГУР додали, що переходити до чатботу "єВорог" можна тільки з головного екрана в застосунку "Дія" або за посиланням.

Водночас українські захисники продовжують давати відсіч ворогу. За даними Генштабу, протягом минулої доби було знищено понад 40 артсистем, 2 реактивних системи залпового вогню і майже 70 одиниць автотехніки загарбників. Окрім цього, було ліквідовано 1200 солдатів РФ.

Раніше ми повідомляли про те, що розрив у кількості снарядів між РФ та Україною рекордно скоротився.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Дія
NEWS
У Зеленського спростували інформацію Politico про "7 противників" запрошення України в НАТО
У Зеленського спростували інформацію Politico про "7 противників" запрошення України в НАТО
DAILY
Залишитися на зв’язку. Як мобільні оператори та Мінцифри готуються до блекаутів
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Залишитися на зв’язку. Як мобільні оператори та Мінцифри готуються до блекаутів