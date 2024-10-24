Українців закликали повідомляти важливу інформацію ГУР: про що мова

Українців, що мешкають на тимчасово окупованих територіях або стали свідками переміщень ворожої артилерії, закликають допомагати у боротьбі проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

Передавати важливу інформацію можна через чатбот "єВорог" у застосунку "Дія".

Зазначається, що особливо ціні дані - це інформація про розташування російських артилерійських установок, таких як Д-74 та Д-30. Вони активно використовуються ворогом для обстрілу мирних населених пунктів.

Важливо знати, що:

артилерійські установки мають довгий ствол, масивну конструкцію та два колеса,

поруч з установкою може знаходитися до 5 осіб, а переміщення відбувається за допомогою вантажних автомобілів,

установка найчастіше розміщується у лісосмугах і видає характерні звуки пострілів, так звані "виходи" або "мінуси".

У ГУР також закликали дотримуватись заходів безпеки, передаючи інформацію про техніку ворога:

видаляти кадри та листування,

чистити папки та кеш месенджера,

не обговорювати через телефонні розмови інформацію про переміщення техніки росіян.

У ГУР додали, що переходити до чатботу "єВорог" можна тільки з головного екрана в застосунку "Дія" або за посиланням.

Водночас українські захисники продовжують давати відсіч ворогу. За даними Генштабу, протягом минулої доби було знищено понад 40 артсистем, 2 реактивних системи залпового вогню і майже 70 одиниць автотехніки загарбників. Окрім цього, було ліквідовано 1200 солдатів РФ.