В Viber заработал чат-бот разведки: ГУР напомнило, как передать позиции врага
Главное управление разведки Украины объявило о запуске версии "Главного бота разведки" в Viber, расширяя доступ для осведомителей на еще один популярный мессенджер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.
Отмечается, что уже два года эффективно работающий в Telegram бот теперь предоставляет возможность посылать информацию через Viber, обеспечивая таким образом дополнительный уровень удобства и доступности.
Разведка уверяет, что перед запуском нового бота тщательно проверила систему безопасности, чтобы обезопасить пользователей от доступа вражеских спецслужб к их данным.
По словам представителя разведки Андрея Юсова, Viber-версия бота использует современные технологии защиты, обеспечивающие полную конфиденциальность общения.
"Нас интересуют сведения о перемещении военного руководства захватчиков, военно-технических разработках государства-агрессора России. Иногда даже крошка информации может стать решающей", - отметил он.
Украинцев призвали сообщать через бот данные о местонахождении вражеских штабов, техники и личного состава российской оккупационной армии.
"Мы прорабатываем каждое сообщение и бьем по самым болезненным для захватчиков местам", - добавили в ГУР.
Сообщать данные о перемещении врагу и сохранении военной техники также призывали и тех украинцев, которые находятся на оккупированных территориях. Это можно сделать как по Telegram или Viber, так и по Signal или WhatsApp.
Ранее в ГУР также призвали украинцев сообщать важную информацию через чат-боты.
Напомним, что недавно украинские разведчики смогли перехватить разговоры военных КНДР.
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