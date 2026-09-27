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"Вибачте, що не влучив йому по голові": Мадьяра намагалися закидати яйцями

08:09 27.09.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Маловічко
"Вибачте, що не влучив йому по голові": Мадьяра намагалися закидати яйцями Фото: угорський прем'єр Петер Мадьяр (Getty Images)
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Під час візиту глави угорського уряду Петера Мадьяра до міста Сольнок невідомий намагався закидати його яйцями, коли політик виступав із передвиборчою промовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG Hu.

Видання повідомляє, що після цього ападаючого затримали, він чинив опір. Відео затримання опублікувало видання Kontroll.

На кадрах видно, як спочатку двоє, а згодом четверо чоловіків у цивільному одязі намагаються затримати нападаючого. Ймовірно, вони є представниками правоохоронних органів чи інших державних структур.

Чоловіка повалили на землю після того, як він почав чинити опір під час затримання. При цьому в якийсь момент він уже повторював, що не чинитиме опір і дозволить себе затримати.

Журналісти запитали у чоловіка, навіщо він намагався кинути яйце в політика. У відповідь той заявив: "Шкода, що не потрапив йому в голову".

Варто зазначити, що для Мадяра це не співакий напад із натовпу людей. Наприклад, лише тиждень тому політика облили вином під час свята врожаю у Сексарді.

Нагадаємо, Угорщина вважає загрозою будівництво сховищ української нафти у своїй країні та жорстко виступила проти.

Також ми писали, що Мадьяр має багато питань до реалізації угоди, яку його попередник Віктор Орбан уклав із російською державною атомною компанією "Росатом".

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