Мадяр підозрює Росію у зриві "угоди століття"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Мадяр поставив під сумнів одну з ключових угод Орбана з Росією щодо угорської АЕС "Пакш". Цей проєкт отримав назву "Пакш-II", а саму угоду уклали ще у 2014 році.

Тоді Будапешт і Москва домовилися, що "Росатом" збудує п'ятий та шостий блоки з реакторами за російською технологією ВВЕР-1200.

Сам Орбан із бравадою заявляв, що це "угода століття", однак його наступник наразі не приховує свого обурення.

"Ці плани були схвалені, незважаючи на те, що атомні електростанції, які не працюють із замкнутою системою охолодження і настільки вразливі до впливу навколишнього середовища, у світі вже не будуються", - зауважив Мадяр.

Важливо розуміти, що аномальна літня спека в Європі спровокувала рекордне зниження рівня води в річці Дунай. Внаслідок цього відбулося різке скорочення потужності угорської АЕС "Пакш". Варто зазначити, що вона зазвичай забезпечує близько третини електроенергії країни.

На тлі останніх подій Мадяр нагадав, що "Пакш-II" мав запрацювати ще до 2024 року, однак цього досі не сталося.

За його словами, фактично Угорщина витратила приблизно 1 000 мільярдів форинтів (2,8 млрд євро - ред.) на майданчик, який він описав як не більше ніж склади та "дві великі бетонні ями".

"Я насправді не бачу, щоб вони (росіяни - ред.) дотримувалися умов контракту", - обурився Мадяр.

Він також додав, що наказав уряду провести тотальний огляд цього проєкту.