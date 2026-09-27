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"Извините, что не попал ему по голове": Мадьяра пытались забросать яйцами

08:09 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Маловичко
"Извините, что не попал ему по голове": Мадьяра пытались забросать яйцами Фото: венгерский премьер Петер Мадьяр (Getty Images)
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Во время визита главы венгерского правительства Петера Мадьяра в город Сольнок неизвестный патался забросать его яйцами, когда политик выступал с предвыборной речью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG Hu.

Издание сообщает, что после этого ападавшего задержали, он оказывал сопротивление. Видео задержания опубликовало издание Kontroll.

На кадрах видно, как сначала двое, а впоследствии четверо мужчин в гражданской одежде пытаются задержать нападающего. По всей вероятности, они являются представителями правоохранительных органов или других государственных структур.

Мужчину повалили на землю после того, как он начал сопротивляться во время задержания. При этом в какой-то момент он уже повторял, что не будет сопротивляться и позволит себя задержать.

Журналисты спросили у мужчины, зачем он пытался бросить яйцо в политика. В ответ тот заявил: "Жалею, что не попал ему в голову".

Стоит отметить, что для Мадяра это не певрое нападние с толпы людей. К примеру, всего лишь неделю назад политика облили вином во время праздника урожая в Сексарде.

Напомним, Венгрия считает угрозой строительство хранилищ украинской нефти в своей стране и жестко выступила против.

Также мы писали, что Мадьяр имеет много вопросов к реализации соглашения, которое его предшественник Виктор Орбан заключил с российской государственной атомной компанией "Росатом".

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