ua en ru
Пн, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Мадяр пригрозив заблокувати будівництво українських нафтосховищ в Угорщині

21:27 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Мадяр пригрозив заблокувати будівництво українських нафтосховищ в Угорщині Фото: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Угорщина вважає загрозою будівництво сховищ української нафти у своїй країні та жорстко виступила проти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра під час виступу у парламенті, пише Nepszava.

Мадяр проти нафтосховищ України

Мадяр каже, що не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для нафти з України.

Раніше стадо відомо, що група Нафтогаз підписала меморандум з угорською компанією MOL. Він стосується будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини.

Нафтосховища планують будувати поблизу україно-угорського кордону. Це робиться для того, щоб створити додаткові потужності за межами зони російських обстрілів.

Петер Мадяр заявив, що поки в Угорщині при владі уряд "Тиси", українського сховища нафти в країні не буде, пише видання.

Також він розповів, що напередодні ввечері повідомив про це главі MOL Жолту Гернаді. Політик вважає дії компанії неприйнятними і очікує, що MOL згадає, що держава володіє 25% компанії.

Уряд не в курсі

За словами прем'єра, MOL почала перемовини з "Нафтогазом" щодо цього питання ще за часів уряду Віктора Орбана. А нинішній Кабмін вважає неприйнятним те, що був не в курсі домовленостей.

У MOL заявили, що процес насправді перебуває лише на початковому етапі підготовки.

У його межах вивчатимуть:

  • технічні,
  • фінансові,
  • регуляторні умови для зберігання нафти в Угорщині.

Через тривалий процес, який ще попереду, уряд поки не інформували.

Депутати також проти

21 вересня голова парламентської фракції Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) Бенце Ретварі зробив заяву з цього приводу. Він зазначив, що українська сторона побоюється, що армія РФ може розбомбити нове нафтосховище.

Депутат вважає, що перенесення сховища до Угорщини становило б загрозу національній безпеці, особливо для східних регіонів країни.

Раніше РБК-Україна писало, що потужності зі зберігання нафтопродуктів для потреб України планують збудувати на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону. Група Нафтогаз підписала з компанією MOL відповідний меморандум.

Також нагадаємо, що Мадяр заявив: Угорщина не є членом формату "Карпатської вісімки", який хоче посилити співпрацю між країнами відповідного регіону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нафтогаз України Україна Угорщина Петер Мадяр
Новини
Зеленський після заклику Трампа назвав умову припинення ударів по НПЗ Росії
Зеленський після заклику Трампа назвав умову припинення ударів по НПЗ Росії
Аналітика
Балістика, реактивні "Шахеди" та енергетика: чого чекати від атак РФ цієї осені й зими
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Балістика, реактивні "Шахеди" та енергетика: чого чекати від атак РФ цієї осені й зими