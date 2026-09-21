Мадяр пригрозив заблокувати будівництво українських нафтосховищ в Угорщині
Угорщина вважає загрозою будівництво сховищ української нафти у своїй країні та жорстко виступила проти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра під час виступу у парламенті, пише Nepszava.
Мадяр проти нафтосховищ України
Мадяр каже, що не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для нафти з України.
Раніше стадо відомо, що група Нафтогаз підписала меморандум з угорською компанією MOL. Він стосується будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини.
Нафтосховища планують будувати поблизу україно-угорського кордону. Це робиться для того, щоб створити додаткові потужності за межами зони російських обстрілів.
Петер Мадяр заявив, що поки в Угорщині при владі уряд "Тиси", українського сховища нафти в країні не буде, пише видання.
Також він розповів, що напередодні ввечері повідомив про це главі MOL Жолту Гернаді. Політик вважає дії компанії неприйнятними і очікує, що MOL згадає, що держава володіє 25% компанії.
Уряд не в курсі
За словами прем'єра, MOL почала перемовини з "Нафтогазом" щодо цього питання ще за часів уряду Віктора Орбана. А нинішній Кабмін вважає неприйнятним те, що був не в курсі домовленостей.
У MOL заявили, що процес насправді перебуває лише на початковому етапі підготовки.
У його межах вивчатимуть:
- технічні,
- фінансові,
- регуляторні умови для зберігання нафти в Угорщині.
Через тривалий процес, який ще попереду, уряд поки не інформували.
Депутати також проти
21 вересня голова парламентської фракції Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) Бенце Ретварі зробив заяву з цього приводу. Він зазначив, що українська сторона побоюється, що армія РФ може розбомбити нове нафтосховище.
Депутат вважає, що перенесення сховища до Угорщини становило б загрозу національній безпеці, особливо для східних регіонів країни.
Раніше РБК-Україна писало, що потужності зі зберігання нафтопродуктів для потреб України планують збудувати на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону. Група Нафтогаз підписала з компанією MOL відповідний меморандум.
Також нагадаємо, що Мадяр заявив: Угорщина не є членом формату "Карпатської вісімки", який хоче посилити співпрацю між країнами відповідного регіону.