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Південна Корея підтвердила, що знала про заяву Зеленського щодо полонених КНДР

04:55 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Південна Корея підтвердила, що знала про заяву Зеленського щодо полонених КНДР Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна заздалегідь повідомила Південну Корею про можливу згадку президентом Володимиром Зеленським північнокорейських військовополонених під час його виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Korea JoongAng Daily.

Як сказав високопоставлений представник адміністрації президента Південної Кореї, Сеул через дипломатичні канали отримав інформацію про те, що у виступі Зеленського може йтися про передачу двох північнокорейських військовополонених до Південної Кореї.

"Українська сторона заздалегідь повідомила нас і попросила нашого розуміння", – сказав представник адміністрації президента Південної Кореї.

Водночас він зазначив, що Київ не повідомив точного формулювання майбутньої заяви та ступеня її публічності.

"Ми знали через дипломатичні канали про можливість того, що такий зміст щодо репатріації північнокорейських військовополонених може бути включений, але було незрозуміло, як саме це питання буде сформульовано", – пояснив чиновник.

Що заявив Зеленський

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку Зеленський розповів, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох північнокорейських військових, яких українські сили захопили в полон у Курській області Росії у 2025 році.

За словами українського президента, Північна Корея направила до Росії тисячі військовослужбовців для участі у війні проти України. Зеленський також розповів, що один із захоплених північнокорейських військових намагався накласти на себе руки.

Напередодні президент Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав розголошення інформації про передачу військовополонених "глибоко прикрим". Він заявив, що питання їхньої репатріації є надзвичайно чутливим і має значні наслідки для дипломатії, національної безпеки та ситуації на Корейському півострові.

За словами південнокорейського чиновника, Сеул раніше пояснив Києву, що питання передачі північнокорейських військових має залишатися непублічним. У Південній Кореї хотіли врегулювати ситуацію якомога швидше та непомітніше.

У Сеулі наголошують, що питання північнокорейських військовополонених має вирішуватися з урахуванням їхньої власної волі, південнокорейського законодавства, міжнародного права та гуманітарних принципів.

Раніше Україна та Південна Корея домовилися проводити процес передачі військовополонених без публічного розголосу. Південнокорейська сторона вважає, що збереження конфіденційності мало сприяти безпечному та швидкому вирішенню питання.

Двоє північнокорейських військових потрапили в полон до українських сил у січні 2025 року після того, як були направлені Росією до Курської області. Згодом вони висловили бажання переїхати до Південної Кореї.

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Володимир Зеленський Південна Корея
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