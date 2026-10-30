"Ви жахливо виглядаєте": Трамп накинувся на журналіста через питання про здоров'я

Трамп мав виступити цими вихідними в місті Салайна разом із сенатором-республіканцем Роджером Маршаллом. За опитуваннями, Маршалл несподівано опинився в напруженій боротьбі за переобрання.

"Я не їду в Канзас, бо в нього все дуже добре", - пояснив Трамп журналістам на авіабазі Ендрюс після повернення з Південної Кароліни. Замість мітингу він проведе телефонну конференцію з виборцями.

Коли репортер запитав, чи не пов'язане скасування зі здоров'ям президента або втомою від поїздок, Трамп розлютився.

"Причина в тому, що я не вважаю за потрібне їхати в Канзас. Завтра я лечу до Флориди", - сказав він. За його словами, журналіст стежить за ним уже два тижні, тож мав би бачити, що президент "почувається ідеально".

Трамп назвав репортера "огидним" і порадив йому "привести себе у форму", бо той, мовляв, "жахливо виглядає".

Цього місяця Трамп виступає на заходах майже щодня, підтримуючи республіканців перед проміжними виборами 3 листопада. На кількох недавніх подіях він сам визнавав, що через постійні поїздки охрип.