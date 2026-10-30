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"Ви жахливо виглядаєте": Трамп накинувся на журналіста через питання про здоров'я

02:53 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп скасував запланований мітинг у Канзасі й запевнив, що його здоров'я тут ні до чого. Журналіста, який про це запитав, він назвав "огидним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп мав виступити цими вихідними в місті Салайна разом із сенатором-республіканцем Роджером Маршаллом. За опитуваннями, Маршалл несподівано опинився в напруженій боротьбі за переобрання.

"Я не їду в Канзас, бо в нього все дуже добре", - пояснив Трамп журналістам на авіабазі Ендрюс після повернення з Південної Кароліни. Замість мітингу він проведе телефонну конференцію з виборцями.

Коли репортер запитав, чи не пов'язане скасування зі здоров'ям президента або втомою від поїздок, Трамп розлютився.

"Причина в тому, що я не вважаю за потрібне їхати в Канзас. Завтра я лечу до Флориди", - сказав він. За його словами, журналіст стежить за ним уже два тижні, тож мав би бачити, що президент "почувається ідеально".

Трамп назвав репортера "огидним" і порадив йому "привести себе у форму", бо той, мовляв, "жахливо виглядає".

Цього місяця Трамп виступає на заходах майже щодня, підтримуючи республіканців перед проміжними виборами 3 листопада. На кількох недавніх подіях він сам визнавав, що через постійні поїздки охрип.

Кампанія перед проміжними виборами 3 листопада супроводжується гучними рішеннями Білого дому. Зокрема, Трамп уперше за понад 20 років не запросив спостерігачів ОБСЄ стежити за виборами, і за це його різко критикували в багатьох країнах.

Республіканців фінансово підтримує мільярдер Ілон Маск: на кампанію 2026 року він витратив уже близько 366 млн доларів. А щодо Ірану Трамп говорить про "продуктивні переговори" і обіцяє не бомбити країну до дня виборів.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКонгресс США