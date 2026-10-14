Трамп порушив 20-річну традицію і не запросив спостерігачів ОБСЄ на проміжні вибори

Президент США Дональд Трамп вперше за понад 20 років не запросив ключоих міжнародних спостерігачів для моніторингу проміжних виборів. За це його нещадно розкритикували у всьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Трамп не запросив спостерігачів

На вибори у США вперше з 2002 року не приїдуть спостерігачі з Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Спостереження за виборами здійснює Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ.

БДІПЛ оцінює виборче середовища та надає рекомендації щодо його більшої відповідності зобов'язанням ОБСЄ щодо демократичних стандартів. Проте жодним чином не впливає на вибори.

Рішення Трампа ставить США в один ряд з ізольованими, автократичними режимами Білорусі та Росії. Ці країни також відмовилися від міжнародних спостерігачів. До того ж їхні останні вибори були засуджені світом як фіктивні.

США є одним із 57 членів ОБСЄ - міжнародної організації, створеної після холодної війни для сприяння демократії та правам людини в пострадянських державах.

Критика Трампа

"Рішення адміністрації Трампа не запрошувати міжнародних спостерігачів до США глибоко суперечить духу свободи, демократії та прозорості, які визначають наші вибори", - заявила сенаторка Джин Шахін.

Рішення адміністрації Трампа є "жалюгідним", - йдеться у заяві БДІПЛ та Парламентської асамблеї ОБСЄ минулого місяця .

"Після більш ніж двох десятиліть, протягом яких США вітали спостерігачів ОБСЄ на своїх федеральних виборах, це рішення є суттєвим відхиленням від усталеної демократичної практики", – заявив Пере Жоан Понс, президент Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Попри свою довгу історію, місія ОБСЄ зі спостереження за виборами дещо маловідома навіть серед законодавців та співробітників на Капітолійському пагорбі.

Але той факт, що адміністрація Трампа знала про цю практику та вимагала блокування спостерігачів за виборами, є тривожним сигналом. Про це каже член Палати представників Стів Коен (демократ від Теннессі), високопоставлений член Гельсінської комісії від Палати представників.

"Я думаю, що Трамп взагалі не хоче жодних спостерігачів, бо, на мою думку, він збирається влаштувати кілька витівок нації в день виборів", – сказав Коен виданню.

Так само сенатор Шелдон Вайтхаус (демократ від Ірландії), високопоставлений член Сенату в Гельсінській комісії, у заяві для The Hill назвав відсутність спостерігачів ОБСЄ "попереджувальним знаком для демократії, який ставить США в один ряд з Росією та Білоруссю".