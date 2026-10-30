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"Вы ужасно выглядите": Трамп набросился на журналиста из-за вопроса о здоровье

02:53 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный митинг в Канзасе и заверил, что его здоровье здесь ни при чем. Журналиста, который об этом спросил, он назвал "отвратительным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Трамп должен был выступить в эти выходные в городе Салайна вместе с сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом. По опросам, Маршалл неожиданно оказался в напряженной борьбе за переизбрание.

"Я не еду в Канзас, потому что у него все очень хорошо", - объяснил Трамп журналистам на авиабазе Эндрюс по возвращении из Южной Каролины. Вместо митинга он проведет телефонную конференцию с избирателями.

Когда репортер спросил, не связана ли отмена со здоровьем президента или усталостью от поездок, Трамп разозлился.

"Причина в том, что я не считаю нужным ехать в Канзас. Завтра я лечу во Флориду", - сказал он. По его словам, журналист следит за ним уже две недели, поэтому должен видеть, что президент "чувствует себя идеально".

Трамп назвал репортера "отвратительным" и посоветовал ему "привести себя в форму", потому что тот, мол, "ужасно выглядит".

В этом месяце Трамп выступает на мероприятиях почти каждый день, поддерживая республиканцев перед промежуточными выборами 3 ноября. На нескольких недавних событиях он сам признавал, что из-за постоянных поездок охрип.

Кампания перед промежуточными выборами 3 ноября сопровождается громкими решениями Белого дома. В частности, Трамп впервые более 20 лет не пригласил наблюдателей ОБСЕ следить за выборами, и за это его резко критиковали во многих странах.

Республиканцев финансово поддерживает миллиардер Илон Маск: на кампанию 2026 года он потратил уже около 366 млн долларов. А по Ирану Трамп говорит о "продуктивных переговорах" и обещает не бомбить страну до дня выборов.

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