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Маск витратив на виборчу кампанію республіканців понад 350 млн доларів, - NYT

03:40 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Маск витратив на виборчу кампанію республіканців понад 350 млн доларів, - NYT Фото: Ілон Маск (Getty Images)
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Відомий мільярдер Ілон Маск витратив вже близько 366 млн доларів у рамках проміжних виборів у США 2026 року. Більшість було витрачено лише за останні місяці, щоб надати допомогу респуліканцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними фінансування виборчих компаній, вклади Маска роблять його, ймовірно, найбільшим політичним донором на виборах цього року.

На даний момент відомо, що Маск витратив уже 366 млн доларів у рамках виборчої компанії, яка почалася 1 січня 2025 року.

Причому із цієї суми 276 млн доларів було витрачено лише з липня і на те, щоб допомогти республіканцям зберегти контроль над Конгресом, незважаючи на те, що шанси демократів повернути собі контроль над Палатою представників та Сенатом США покращилися.

З цієї суми 158 млн доларів було направлено основному фонду підтримки республіканців у Сенаті (Senate Leadership Fund), і ще 76 млн доларів отримав створений Маском політичний комітет America PAC (організація підтримує кандидатів від Республіканської партії у семи ключових штатах та майже у трьох десятках виборчих округів Палати представників).

Інформація про нові пожертвування буде оприлюднена, коли багато суперкомітетів політичних дій (Super PAC) будуть зобов'язані розкрити свої витрати за третій квартал у четвер.

До речі, для порівняння, на останні президентські вибори, на яких Дональд Трамп переміг Камалу Харіс – Маск витратив приблизно 290 млн. доларів.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, кілька тижнів тому міністр війни США Піт Хегсет заявив, що гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск очолить дослідження Пентагону про майбутнє війни.

Також ми писали, що Маск відреагував на заклик президента США Дональд Трампа з приводу того, що Україні потрібен новий президент. Він написав, що Володимир Зеленський "зайшов надто далеко".

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