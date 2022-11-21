ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ви - завжди перші! Залужний потужним відео привітав захисників із Днем Десантно-штурмових військ

Новость на русском →
Понеділок 21 листопада 2022 07:55
Ви - завжди перші! Залужний потужним відео привітав захисників із Днем Десантно-штурмових військ Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (golos.com.ua)
Автор: Олег Васьків

Валерій Залужний 21 листопада привітав українських захисників із Днем Десантно-штурмових військ. Він оприлюднив потужне відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ.

"Ви - завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації", - зазначив генерал.

Залужний вказав, що загартовані у важких боях десантники дали гідну відсіч ворогу та наголосив, що всі без винятку бригади наших ДШВ - легендарні.

"Дякую за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника. Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів. Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно українські десантники знищили цілий підрозділ російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Залужний Війна Росії проти України
NEWS
Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв
Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв
DAILY
"Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати
Юлія Акимова, Віталій Носач "Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати