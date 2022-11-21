Вы - всегда первые! Залужный мощным видео поздравил защитников с Днем Десантно-штурмовых войск
Валерий Залужный 21 ноября поздравил украинских защитников с Днем Десантно-штурмовых войск. Он обнародовал мощное видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ.
"Вы - всегда первые! Вы там, где тяжелее всего. Вы прошли особый отбор и изнурительную подготовку. Именно поэтому вы являетесь элитой войска и гордостью нации", - отметил генерал.
Залужный указал, что закаленные в тяжелых боях десантники дали достойный отпор врагу и подчеркнул, что все без исключения бригады наших ДШВ - легендарные.
"Благодарю за службу, за верность военной присяге и клятве десантника. Склоняю голову перед теми, чья кровь навсегда влилась в цвет ваших беретов. Поздравляю с праздником! Горжусь и полагаюсь на вас", - добавил главнокомандующий ВСУ.
Напомним, недавно украинские десантники уничтожили целое подразделение российских оккупантов.
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