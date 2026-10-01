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Ви вилучили двох, а ми внесемо 20 олігархів РФ: Сибіга про санкції ЄС

23:14 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Мілан Лєліч aimg Олена Бджола
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (x.com/andrii_sybiha)

ЄС відмінив санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Проте Україна працює над поверненням цих осіб до списків, і не тільки.

Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Санкції проти Фрідмана і Усманова

Сибіга зазначив, що Україна продовжує працювати над санкціями проти РФ.

"Робота ведеться, це важливо... Обурлива історія з вилученням двох російських олігархів. Ми до останнього і публічно, і непублічно боролися, аби це не відбулося", - каже міністр.

Сибіга пообіцяв асиметричну відповідь України на зняття санкцій з російських мільярдерів.

"Ви вилучили двох олігархів, а ми внесемо додатково двадцять. Ми підготували список, понад двадцять російських олігархів. І також знову будемо цих двох повертати. Це наш підхід тепер. І ми зараз на стадії вже формалізації", - уточнив він.

За словами міністра, президент України Володимир Зеленський вже схвалив ці понад 20 персоналій.

"Плюс ми працюємо на національних рівнях, щоби Усманов і Фрідман були санкціоновані у національних юрисдикціях", - каже він.

Канада, зазначив Сибіга, підтверджує Україні, що не буде вилучати зі списку санкцій Усманова і Фрідмана.

"У нас є Британія, Японія, Австралія. Ну і будемо наздоганяти у всіх інших юрисдикціях цих двох осіб", - запевнив топчиновник.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна готова до енергетичного та продовольчого перемир'я у Чорному морі, зауважив Сибіга. Також вона розглядає варіант безумовного припинення вогню по лінії зіткнення.

Крім того, Сибіга заявив, що Україна потребує мінімум 300 ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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Російська ФедераціяУкраїнаАндрій Сибіга