Ви вилучили двох, а ми внесемо 20 олігархів РФ: Сибіга про санкції ЄС

Санкції проти Фрідмана і Усманова

Сибіга зазначив, що Україна продовжує працювати над санкціями проти РФ.

"Робота ведеться, це важливо... Обурлива історія з вилученням двох російських олігархів. Ми до останнього і публічно, і непублічно боролися, аби це не відбулося", - каже міністр.

Сибіга пообіцяв асиметричну відповідь України на зняття санкцій з російських мільярдерів.



"Ви вилучили двох олігархів, а ми внесемо додатково двадцять. Ми підготували список, понад двадцять російських олігархів. І також знову будемо цих двох повертати. Це наш підхід тепер. І ми зараз на стадії вже формалізації", - уточнив він.

За словами міністра, президент України Володимир Зеленський вже схвалив ці понад 20 персоналій.

"Плюс ми працюємо на національних рівнях, щоби Усманов і Фрідман були санкціоновані у національних юрисдикціях", - каже він.

Канада, зазначив Сибіга, підтверджує Україні, що не буде вилучати зі списку санкцій Усманова і Фрідмана.

"У нас є Британія, Японія, Австралія. Ну і будемо наздоганяти у всіх інших юрисдикціях цих двох осіб", - запевнив топчиновник.