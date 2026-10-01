Індія вперше запропонувала посередництво у переговорах про мир в Україні, - Сибіга

Україна готова до енергетичного та продовольчого перемир'я у Чорному морі, а також розглядає варіант безумовного припинення вогню по лінії зіткнення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

За словами очільника МЗС, наразі є чотири відповідні міжнародні пропозиції. Найбільш широкою є ініціатива Індії, яка вперше висловила готовність відігравати активну роль у цьому процесі.

"Ми маємо чотири пропозиції. Найбільш широка - пропозиція Індії. Вперше Індія запропроводувала відігравати роль", - сказав Сибіга.

Крім того, є ще три ініціативи. Туреччина та Єгипет пропонують зернове та продовольче перемирʼя у Чорному морі. Для Єгипту це критично важливо, оскільки країна на третину залежить від українського зерна.

Пропозиція США стосується енергетичного перемир'я, яке обговорювалося на зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа.

Українська сторона вже передала партнерам власне бачення процесу. Україна готова до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в комплексі.

Глава МЗС наголосив, що енергетичний блок передбачає повну зупинку ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру.

Також Україна повідомила про готовність до безумовного перемир'я по лінії зіткнення, що могло б стати одним із результатів можливої зустрічі Володимира Зеленського та росвйського диктатора Володимира Путіна.

Наразі американська сторона працює на цьому треку.