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Вы изъяли двоих, а мы внесем 20 олигархов РФ: Сибига о санкциях ЕС

23:14 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Елена Бджола
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (x.com/andrii_sybiha)

ЕС отменил санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Однако Украина работает над возвращением этих лиц в списки, и не только.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с журналистами, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Санкции против Фридмана и Усманова

Сибига отметил, что Украина продолжает работать над санкциями против РФ.

"Работа ведется, это важно... Возмутительная история с исключением двух российских олигархов. Мы до последнего и публично, и непублично боролись, чтобы это не произошло", - говорит министр.

Сибига пообещал асимметричный ответ Украины на снятие санкций с российских миллиардеров.

"Вы изъяли двух олигархов, а мы внесем дополнительно двадцать. Мы подготовили список, более двадцати российских олигархов. И также снова будем этих двух возвращать. Это наш подход сейчас. И мы сейчас на стадии уже формализации", - уточнил он.

По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский уже одобрил более 20 персоналий.

"Плюс мы работаем на национальных уровнях, чтобы Усманов и Фридман были санкционированы в национальных юрисдикциях", - говорит он.

Канада, отметил Сибига, подтверждает Украине, что не будет изымать из списка санкций Усманова и Фридмана.

"У нас есть Британия, Япония, Австралия. Ну и будем догонять во всех остальных юрисдикциях этих двух людей", - заверил топ-чиновник.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина готова к энергетическому и продовольственному перемирию в Черном море, отметил Сибига. Также она рассматривает вариант безусловного прекращения огня по линии столкновения.

Кроме того, Сибига заявил, чтов Украина нуждается минимум в 300 ракетах-перехватчиках для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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Российская ФедерацияУкраинаАндрей Сибига