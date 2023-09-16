Ви виграли приз! В МВС розповіли, як вберегтися від шахраїв

Як діють зловмисники?

Телефонують або надсилають SMS-повідомлення.

Повідомляють, що ви виграли "цінний приз".

Просять сплатити так званий "податок" чи надати свої персональні дані.

Після цього шахраї отримують кошти та, звісно, не надсилають ніяких "подарунків" своїм жертвам.

Як вберегти себе?

Згадайте, чи брали ви участь в акціях, конкурсах.

Не перераховуйте кошти незнайомцям.

Дізнайтесь у представників офіційні умови акції, поцікавтесь назвою та сайтом компанії, що проводила акцію.

Повідомте про подію у поліцію.

Шахрайські схеми

Шахраї в Україні вигадали нову схему обману людей. Вони ходять по квартирах та будинках, видають себе за держслужбовців та пропонують "допомогу" в отриманні коштів за програмою "єВідновлення".

Ще одним методів шахрайства є присвоєння фінансового номера людям, які не мають до нього відношення. Зловмисники роблять це шляхом дистанційної заміни SIM-карт. РБК-Україна розповідає, як убезпечити свій фінансовий номер від шахраїв.

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