Ви виграли приз! В МВС розповіли, як вберегтися від шахраїв

Шахраї можуть виманювати гроші в людей, обіцяючи їм дорогі подарунки за нібито виграш у фейкових розіграшах.
Як вберегти себе від шахраїв - розповідає РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Після цього шахраї отримують кошти та, звісно, не надсилають ніяких "подарунків" своїм жертвам.
Шахраї в Україні вигадали нову схему обману людей. Вони ходять по квартирах та будинках, видають себе за держслужбовців та пропонують "допомогу" в отриманні коштів за програмою "єВідновлення".
Ще одним методів шахрайства є присвоєння фінансового номера людям, які не мають до нього відношення. Зловмисники роблять це шляхом дистанційної заміни SIM-карт. РБК-Україна розповідає, як убезпечити свій фінансовий номер від шахраїв.
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