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Вы выиграли приз! В МВД рассказали, как уберечься от мошенников

Иллюстративное фото: в МВД рассказали, как уберечься от мошенников (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Мошенники могут выманивать деньги у людей, обещая им дорогие подарки за якобы выигрыш в фейковых розыгрышах.

Как уберечь себя от мошенников - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как действуют злоумышленники?

  • Звонят или отправляют SMS-сообщение.
  • Сообщают, что вы выиграли "ценный приз".
  • Просят уплатить так называемый "налог" или предоставить свои персональные данные.

После этого мошенники получают средства и, конечно, не посылают никаких "подарков" своим жертвам.

Как уберечь себя?

  • Вспомните, участвовали ли вы в акциях, конкурсах.
  • Не перечисляйте деньги незнакомцам.
  • Узнайте у представителей официальные условия акции, поинтересуйтесь названием и сайтом компании, которая проводила акцию
  • Сообщите о происшествии полиции.

Мошеннические схемы

Мошенники в Украине придумали новую схему обмана людей. Они ходят по квартирам и домам, выдают себя за госслужащих и предлагают "помощь" в получении средств по программе "єВідновлення".

Еще одним методом мошенничества является присвоение финансового номера людям, которые не имеют к нему отношения. Злоумышленники делают это путем дистанционной замены SIM-карт. РБК-Украина рассказывает, как обезопасить свой финансовый номер от мошенников.

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