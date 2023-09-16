Вы выиграли приз! В МВД рассказали, как уберечься от мошенников

Мошенники могут выманивать деньги у людей, обещая им дорогие подарки за якобы выигрыш в фейковых розыгрышах.
Как уберечь себя от мошенников - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
После этого мошенники получают средства и, конечно, не посылают никаких "подарков" своим жертвам.
Мошенники в Украине придумали новую схему обмана людей. Они ходят по квартирам и домам, выдают себя за госслужащих и предлагают "помощь" в получении средств по программе "єВідновлення".
Еще одним методом мошенничества является присвоение финансового номера людям, которые не имеют к нему отношения. Злоумышленники делают это путем дистанционной замены SIM-карт. РБК-Украина рассказывает, как обезопасить свой финансовый номер от мошенников.
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