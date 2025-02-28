"Ви не самотні". Європа вступилась за Україну на фоні сварки Зеленського та Трампа: заяви

Польща

Після перепалки американського та українського лідерів польський прем'єр-міністр Дональд Туск у дописі на X зауважив, що українці не самотні.

"Дорогий Володимир Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні", - наголосив він.

Франція

Французький президент Еммануель Макрон одним із перших відреагував на сварку між Трампом і Зеленським.

"Ми повинні поважати тих, хто воює", - коротко відреагував Макрон.

Він підкреслив, що не можна забувати, що є "агресор і людина, на яку напали".

Міністра закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро доєднався до позиції Макрона й також висловився на підтримку України.

"Є агресор - путінська Росія. Є жертва: український народ. Перед обличчям цього, і заради нашої колективної безпеки, нам потрібно одне: Європа, зараз", - зауважив він.

Водночас глава МЗС наголосив, що нині настав час активних дій, а не розмов.

"Час для слів закінчився, давайте робити те, що говоримо", - підкреслив він.

Німеччина

Водночас заступник лідера німецької партії ХДС Йоганн Вадефул додав, що Європа не зрадить Україну.

"Кадри з Білого дому шокують. Як можна так вдарити в спину президенту окупованої країни? Вільна Європа не зрадить Україну!", - зауважив він.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок доєдналась до Вадефула та також підтримала Україну.

"Україна не самотня. Німеччина разом з нашими європейськими союзниками стоїть пліч-о-пліч з Україною - і проти російської агресії. Україна може спиратися на непохитну підтримку з боку Німеччини, Європи та інших країн. Їхній захист демократії та їхнє прагнення до миру і безпеки є нашим спільним", - заявила вона.

Німецький канцлер Олаф Шольц наголосив, що нині ніхто не хоче миру більше, ніж українці.

"Тому ми працюємо над спільним шляхом до тривалого і справедливого миру. Україна може покластися на Німеччину - і на Європу", - додав він.

Потенційно майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц теж висловив свою підтримку українському президенту та Україні.



"Шановний Володимире Зеленський ми підтримуємо Україну і в добрі, і у важкі часи. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій жахливій війні", - зауважив він.

Іспанія

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приєднався до списку європейських лідерів, які висловлюють підтримку та солідарність з Україною після сутички між Трампом, Венсом і Зеленським.

"Україно, Іспанія з вами", - сказав прем'єр-міністр.

Британія

За даними Sky News, позиція Британії "залишається незмінною" після зриву переговорів Трампа і Зеленського.

Анонімне джерело сказало "подивимося, що станеться найближчими днями".

За його словами, позиція уряду Британії "непохитна в підтримці справедливого і тривалого миру, який забезпечує суверенітет і безпеку України".

Потім джерело повторило позицію прем'єр-міністра Британії Кейра Стармера про те. що "жодних переговорів про Україну без України" не може бути та додало, що Європа має зіграти свою роль у захисті та "посилитися".

Литва

Президент Литви Ґітанас Науседа доєднався до європейських лідерів та також підтримав українців.

"Україно, ти ніколи не будеш сама", - написав він у дописі на X.

Молдова

Президент Молдови Майя Санду також прокоментувала розмову Трампа й Зеленського.

"Правда проста. Росія вторглася в Україну. Росія - агресор. Україна захищає свою свободу і нашу. Ми стоїмо з Україною", - написала вона в X.

Чехія

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що його країна також підтримує Україну та український народ.

"Ми з Україною та на боці вільного світу!", - підкреслив він.

Латвія

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також виступив на боці України, адже та Україна є жертвою російської агресії.

"Україна є жертвою російської агресії. Вона бореться з війною за допомогою багатьох друзів і партнерів. Ми повинні не шкодувати зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру. Дипломатія іноді є мистецтвом неможливого у складних обставинах. Латвія підтримує Україну", - зазначив глава країни.

До президента доєдналась також прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

"Латвія стоїть на боці України", - написала вона.

Норвегія

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре після напруженої атмосфери між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом зауважив, що те, що світ сьогодні побачили з Білого дому, є "серйозним і невтішним".

"Україна все ще потребує підтримки США, а безпека та майбутнє України також важливі для США та Європи... Зеленський має сильну підтримку в Україні, широку підтримку в Європі, і він провів свій народ у дуже складний і жорстокий час під ударами Росії", - зауважив він.

Стьоре пояснив, що, на його думку, звинувачення Трампа в тому, що Зеленський грає в азартні ігри з Третьою світовою війною, "є глибоко необґрунтованим, і це твердження, від якого я дистанціююся".

"Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за свободу. Ми сподіваємося, що адміністрація Трампа також розуміє важливість справедливого та тривалого миру в Україні", - підсумував прем'єр.

Швеція

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна також підтримує Україну.

"Ви боретеся не лише за свою свободу, але й за свободу всієї Європи. Слава Україні! Об'єднана Швеція стоїть за нашими друзями в Україні. Від початку вторгнення, через ці три роки війни, до сьогодні - і в майбутньому. Слава Україні!", - зауважив він.

Нідерланди

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф заявив, що Нідерланди підтримують Україну так само твердо, як і раніше.

"Зараз більше, ніж будь-коли. Ми прагнемо тривалого миру і припинення агресивної війни, розпочатої Росією. Для України та її народу, а також для Європи", - зазначив прем'єр.

Євросоюз

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також доєдналась до підтримки України та зокрема президента Зеленського.

"Ваша гідність вшановує мужність українського народу. Будь сильним, будь хоробрим, будь безстрашним. Ви ніколи не самотні, шановний президенте, - заявила вона.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас своєю чергою теж підтримала Україну.

"Ми стоїмо поруч з Україною. Ми посилимо нашу підтримку Україні, щоб вона могла продовжувати давати відсіч агресору. Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера. Ми, європейці, повинні прийняти цей виклик", - підкреслила вона.

До підтримки українців та українського президента долучилась і голова Європарламенту Роберта Метсола.

США

Своєю чергою сенатор США Адам Шифф назвав Трампа боягузом, а Зеленського - героєм.

Зауважимо, що законодавці-демократи виступили на захист Зеленського, засудивши ставлення Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса до українського президента після того, як під час зустрічі в Овальному кабінеті лідери двох країн вступили в бурхливу перепалку.

Зокрема лідер меншості Чак Шумер, республіканець від штату Нью-Йорк, у дописі до X написав, що "Трамп і Венс виконують брудну роботу російського диктатора Володимира Путіна".

“Демократи в Сенаті ніколи не припинять боротьбу за свободу і демократію”, - додав він.

Водночас до підтримки України долучився сенатор Кріс Мерфі зауважив, що це "повна ганьба для Америки". Сенатори Рубен Галлего та Брайан Шатц також зауважили, що це "ганьба".

"Ганьба, ганьба, ганьба", - написав Шатц.

Сенатор республіканець Шелдон Вайтхаус також підтримав Україну.

"Наші лідери поводяться як маріонетки Путіна. Огидно", - написав він.

Сенатор США Берні Сандерс своєю чергою зауважив, що він вірить в демократію.

"Трамп відчитує Зеленського, лідера демократичної країни, що мужньо бореться з російським імперіалізмом. І водночас об’єднується з Путіним, диктатором, який розпочав найкривавішу за 80 років війну в Європі. Вибачте, президенте Трамп. Ми віримо в демократію, а не в авторитаризм", - підкреслив він.