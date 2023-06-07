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Байден про підрив Каховської ГЕС: не залишимо цього і допоможемо Україні

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Вашингтон, Середа 07 червня 2023 00:11
Байден про підрив Каховської ГЕС: не залишимо цього і допоможемо Україні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден вперше прокоментував підрив росіянами Каховської ГЕС, який стався вчора, 6 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Ми це не залишимо. Ми допоможемо Україні", – заявив Байден, відповідаючи на запитання журналістки про наслідки знищення греблі Каховської ГЕС російськими військами у Херсонській області.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС

Вночі 6 червня російські війська вчинили новий теракт проти України. Окупанти підірвали Каховську ГЕС. Пропаганда Кремля почала звинувачувати Україну в нібито обстрілі греблі, проте українські чиновники спростували такі фейки.

Внаслідок російської атаки на Херсонщині може затопити близько 80 населених пунктів. Із самого ранку в області відбувається евакуація місцевих мешканців. Евакуації зазнають щонайменше 16 тисяч людей.

Детальніше про ситуацію в Херсонській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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