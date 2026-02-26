ua en ru
Ви ніколи не бачили пташенят голубів, і ось чому: орнітолог розкрила "секрет" птахів

Україна, Четвер 26 лютого 2026 18:43
Ви ніколи не бачили пташенят голубів, і ось чому: орнітолог розкрила "секрет" птахів Фото: де ховаються пташенята голубів (free pic)
Автор: Василина Копитко

На вулицях міст зазвичай досить багато голубів, проте їхніх маленьких пташенят мало хто бачив.

Чому так відбувається та де ці птахи ховають своє потомство, в інтерв’ю РБК-Україна розповіла орнітолог Наталія Атамась.

Читайте також: Куди зникають горобці і чому в Україні немає чорних ворон, – інтерв'ю з орнітологом

Головне:

  • Приховані гнізда: Голуби - це скельні мешканці, в містах вони виводять потомство на горищах. Через це люди майже ніколи не бачать їхніх пташенят.
  • "Пташине молоко": І самець, і самка вигодовують малюків спеціальним сироподібним секретом, який виробляється у них у зобі після вилуплення пташенят.
  • Дорослий вигляд: Голубенята дуже довго залишаються у гнізді. На момент вильоту вони вже повністю оперені, тому виглядають як дорослі особини.

Де ховаються пташенята?

Як пояснює орнітолог, голуб за своєю природою є скельним мешканцем, який звик жити у скельних нішах або дуплах. У міських умовах птахи шукають аналоги таких місць, тому облаштовують гнізда та виводять потомство на горищах.

Оскільки люди рідко бувають у таких місцях, побачити пташенят майже неможливо.

Особливості вигодовування та дорослішання

Ще одна причина полягає в тому, що голубенята дуже довго залишаються в гнізді.

Весь цей час батьки вигодовують їх "пташиним молоком" - спеціальним сироподібним поживним секретом, який після вилуплення пташенят виробляється у зобі як самця, так і самки.

Завдяки такому інтенсивному живленню, на момент вильоту з гнізда молоді голуби вже повністю оперені та виглядають як дорослі особини.

Повний текст інтерв'ю з орнітологом читайте на РБК-Україна найближчим часом.

Читайте також:

