Вы никогда не видели птенцов голубей, и вот почему: орнитолог раскрыла "секрет" птиц
На улицах городов обычно достаточно много голубей, однако их маленьких птенцов мало кто видел.
Почему так происходит и где эти птицы прячут свое потомство, в интервью РБК-Украина рассказала орнитолог Наталья Атамась.
Читайте также: Куда исчезают воробьи и почему в Украине нет черных ворон, - интервью с орнитологом
Главное:
- Скрытые гнезда: Голуби - это скальные жители, в городах они выводят потомство на чердаках. Поэтому люди почти никогда не видят их птенцов.
- "Птичье молоко": И самец, и самка выкармливают малышей специальным сыроподобным секретом, который вырабатывается у них в зобе после вылупления птенцов.
- Взрослый вид: Голубки очень долго остаются в гнезде. На момент вылета они уже полностью оперены, поэтому выглядят как взрослые особи.
Где прячутся птенцы?
Как объясняет орнитолог, голубь по своей природе является скальным жителем, который привык жить в скальных нишах или дуплах. В городских условиях птицы ищут аналоги таких мест, поэтому обустраивают гнезда и выводят потомство на чердаках.
Поскольку люди редко бывают в таких местах, увидеть птенцов почти невозможно.
Особенности вскармливания и взросления
Еще одна причина заключается в том, что голубята очень долго остаются в гнезде.
Все это время родители вскармливают их "птичьим молоком" - специальным сыроподобным питательным секретом, который после вылупления птенцов вырабатывается в зобе как самца, так и самки.
Благодаря такому интенсивному питанию, на момент вылета из гнезда молодые голуби уже полностью оперены и выглядят как взрослые особи.
Полный текст интервью с орнитологом читайте на РБК-Украина в ближайшее время.