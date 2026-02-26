Вы никогда не видели птенцов голубей, и вот почему: орнитолог раскрыла "секрет" птиц

На улицах городов обычно достаточно много голубей, однако их маленьких птенцов мало кто видел.

Почему так происходит и где эти птицы прячут свое потомство, в интервью РБК-Украина рассказала орнитолог Наталья Атамась .

Главное:

Скрытые гнезда: Голуби - это скальные жители, в городах они выводят потомство на чердаках. Поэтому люди почти никогда не видят их птенцов.

Голуби - это скальные жители, в городах они выводят потомство на чердаках. Поэтому люди почти никогда не видят их птенцов. "Птичье молоко": И самец, и самка выкармливают малышей специальным сыроподобным секретом, который вырабатывается у них в зобе после вылупления птенцов.

И самец, и самка выкармливают малышей специальным сыроподобным секретом, который вырабатывается у них в зобе после вылупления птенцов. Взрослый вид: Голубки очень долго остаются в гнезде. На момент вылета они уже полностью оперены, поэтому выглядят как взрослые особи.

Где прячутся птенцы?

Как объясняет орнитолог, голубь по своей природе является скальным жителем, который привык жить в скальных нишах или дуплах. В городских условиях птицы ищут аналоги таких мест, поэтому обустраивают гнезда и выводят потомство на чердаках.

Поскольку люди редко бывают в таких местах, увидеть птенцов почти невозможно.

Особенности вскармливания и взросления

Еще одна причина заключается в том, что голубята очень долго остаются в гнезде.

Все это время родители вскармливают их "птичьим молоком" - специальным сыроподобным питательным секретом, который после вылупления птенцов вырабатывается в зобе как самца, так и самки.

Благодаря такому интенсивному питанию, на момент вылета из гнезда молодые голуби уже полностью оперены и выглядят как взрослые особи.

