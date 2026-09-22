"Ви - наступні": розвідка лякає Стубба російською загрозою

Президент Фінляндії Олександр Стубб розповів, що розвідки деяких країн його попередили - його держава може стати наступною жертвою російської агресії. Однак він стверджує, що до погроз Москви треба ставитись холоднокровніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Стубб вказав на "надмірну реакцію" деяких розвідувальних служб, які кажуть, що "ви наступні" щодо російського вторгнення.

"Ми не бачимо доказів цього", – сказав він.

Політик каже - Європа має бути пильною, та не засмученою.

"Але, знаєте, у нас найдовший кордон у НАТО з Росією, це половина кордону. Згідно з нашою розвідкою, ми бачимо, що зараз є активність, але безпосередньої військової загрози немає", - додав президент Фінляндії.

Ще політик зазначив - повномасштабна військова ескалація не відповідає інтересам Росії, а також не відповідає її можливостям.

"Тож вони продовжуватимуть залякувати, а нам просто потрібно бути, як я вже казав, холоднокровними, спокійними та зібраними в цій ситуації", - підсумував Стубб.