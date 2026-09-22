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"Вы – следующие": разведка пугает Стубба российской угрозой

01:31 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
"Вы – следующие": разведка пугает Стубба российской угрозой Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
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Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что разведки некоторых стран его предупредили – его государство может стать следующей жертвой российской агрессии. Однако он утверждает, что к угрозам Москвы нужно относиться хладнокровнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Стубб указал на "чрезмерную реакцию" некоторых разведывательных служб, которые говорят, что "вы следующие" по поводу российского вторжения.

"Мы не видим доказательств этого", – сказал он.

Политик говорит: - Европа должна быть бдительна, но не расстроена.

"Но, знаете, у нас самая длинная граница в НАТО с Россией, это половина границы. Согласно нашей разведке, мы видим, что сейчас есть активность, но непосредственной военной угрозы нет", - добавил президент Финляндии.

Еще политик отметил – полномасштабная военная эскалация не отвечает интересам России, а также не отвечает ее возможностям.

"Поэтому они будут продолжать запугивать, а нам просто нужно быть, как я уже говорил, хладнокровными, спокойными и собранными в этой ситуации", - подытожил Стубб.

Провокации и угрозы РФ

Как известно, Москва в последнее время все чаще идет на провокации стран НАТО, особенно это касается вторжения дронов на территорию иностранных государств.

Несмотря на взвешенную реакцию Хельсинки, Стубб призвал граждан Финляндии быть готовыми к возможным диверсиям в стране.

Известно, что Финляндия все же готовится к вероятному отторжению врага – в Балтийском море тренируют захват судов из-за высокой угрозы РФ.

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