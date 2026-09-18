Президент Фінляндії закликав громадян бути готовими до можливих диверсій у країні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Крім диверсій, Стубб порадив фінам бути готовими до дронів, які залітають на територію країни. На даний момент відомо, що з початку 2026 року у Фінляндії впали вже чотири безпілотники.

За словами фінського лідера, йдеться не лише про звичну війну, а й про гібридне протистояння.

"Перший тип - кінетична війна, яку ми зараз бачимо між Україною та Росією. Друга - гібридна війна, яку Росія веде проти Європи", - сказав він.

Водночас Стубб наголосив, що причин для паніки немає. За його словами, армія та влада швидко посилили заходи протидії гібридним загрозам та дронам.

Також він додав, що важливо зберегти спокій, стримано сприймати новини та не реагувати на кожен тривожний сигнал.