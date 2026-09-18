ua en ru
Пт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Президент Фінляндії закликав громадян бути готовими до можливих диверсій у країні

01:30 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Президент Фінляндії закликав громадян бути готовими до можливих диверсій у країні Фото: Олександр Стубб (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент Фінляндії Олександр Стубб закликав мешканців країни морально готуватись до можливих диверсій на території держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Крім диверсій, Стубб порадив фінам бути готовими до дронів, які залітають на територію країни. На даний момент відомо, що з початку 2026 року у Фінляндії впали вже чотири безпілотники.

За словами фінського лідера, йдеться не лише про звичну війну, а й про гібридне протистояння.

"Перший тип - кінетична війна, яку ми зараз бачимо між Україною та Росією. Друга - гібридна війна, яку Росія веде проти Європи", - сказав він.

Водночас Стубб наголосив, що причин для паніки немає. За його словами, армія та влада швидко посилили заходи протидії гібридним загрозам та дронам.

Також він додав, що важливо зберегти спокій, стримано сприймати новини та не реагувати на кожен тривожний сигнал.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, наприкінці серпня Олександр Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія будь-коли захоче напасти на НАТО. Він аргументував це власними розвідданими, а також засобами стримування на кшталт ядерної зброї.

Також він сказав, що незважаючи на гібридні атаки Росії, Європі потрібно шукати контакт із Кремлем та вести діалог.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінляндія
Новини
Кабмін вніс Київ та область до зони підвищеного ризику: що це означає
Кабмін вніс Київ та область до зони підвищеного ризику: що це означає
Аналітика
Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла