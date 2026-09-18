У Балтійському морі тренують захоплення суден через високу загрозу РФ

Фінляндія провела навчання, під час яких силовики відпрацьовували захоплення та обшук судна в Балтійському морі. Мета – перевірити готовність до реагування на можливі пошкодження підводної критичної інфраструктури та підозрілу активність у морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час тренування співробітники берегової охорони, поліції та збройних сил висадилися на борт судна з гелікоптера. Вони взяли під контроль екіпаж і провели обшук приміщень.

Навчання відбулися на тлі занепокоєння країн Балтійського регіону через пошкодження підводних кабелів, газопроводів та іншої критичної інфраструктури. У Фінляндії зазначають, що в останні роки в регіоні сталося кілька подібних інцидентів.

Командувач берегової охорони Ілля Ільїн заявив, що такі навчання відображають "нову норму" для Фінляндії.

"За останні два-три роки у Балтійському морі сталося кілька інцидентів, пов'язаних із пошкодженням критичної підводної інфраструктури. Тому ми повинні бути готовими до того, що наступний інцидент може статися", – сказав він.

За словами представників фінських силових структур, підозру може викликати, зокрема, різка зміна судном швидкості або курсу під час проходження над підводними кабелями.

Фінляндія також працює над посиленням можливостей прикордонної служби для перевірки підозрілих або суден без державного прапора, а також безпілотних підводних апаратів.

Навчання ЄС

Паралельно у Фінляндії 15–17 вересня проходила практична фаза навчань MARSEC EU 26. У ній відпрацьовували реагування на інцидент із підозрілим судном поблизу підводної інфраструктури, зокрема посадку на судно, його обшук та забезпечення контролю над ним.

Навчання організувала Фінська прикордонна служба спільно з іншими країнами та структурами ЄС. Основна увага була приділена захисту підводних кабелів і трубопроводів та реагуванню на потенційні гібридні загрози.

Раніше Фінляндія вже затримувала судна, які підозрювали у пошкодженні підводних кабелів. Водночас причетність Росії до всіх подібних інцидентів не була доведена, а Москва заперечує свою причетність.