"Ви казали те саме рік тому". Кушнер заперечив Путіну щодо захоплення Донбасу, - NYT

Візити Віткоффа та Кушнера до Москви та Києва

Нагадаємо, нещодавно посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер їздили до Москви зі спробою досягти просування у питаннях припинення війни в Україні. Там вони провели переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори тривали понад три години та були змістовними й конструктивними.

За словами Ушакова, американська сторона представила низку міркувань щодо можливих шляхів завершення війни. Водночас він зазначив, що представники адміністрації Трампа пообіцяли під час переговорів з Україною врахувати оцінки, озвучені Путіним.

Після переговорів у Москві Віткофф та Кушнер відвідали Київ, де провели зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом стало відомо, що Україна та Росія можуть оголосити обмежене перемир'я цієї зими. Зокрема, розглядається взаємна пауза в ударах по енергетиці.

Водночас раніше Кушнер назвав головну перешкоду в переговорах - за його словами, США підготували основну частину угоди про завершення війни, але Київ не погоджується на територіальні вимоги Путіна щодо Донбасу.