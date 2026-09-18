"Ви казали те саме рік тому". Кушнер заперечив Путіну щодо захоплення Донбасу, - NYT

Російський диктатор Володимир Путін заявив американським перемовникам під час зустрічі у Москві, що армія РФ захопить Донбас упродовж кількох місяців, але Джаред Кушнер заперечив йому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За даними видання, коли посланці президента США Дональда Трампа зустрілися із Путіним у Кремлі на початку вересня, російський диктатор випромінював упевненість.
За його словами, протягом кількох місяців російські війська нарешті захоплять увесь український Донбас.
Також Путін стверджував, що Росія була готова завдати потужних ударів по енергосистемі України, створивши передумови для важкої зими.
Однак Кушнер спробував заперечити російському диктаторові.
"За всієї поваги, ви казали нам те саме рік тому. Які шанси, що ми повернемося сюди за рік, і ви знову скажете те саме? Може, ми не втрачатимемо рік?", - сказав він Путіну.
NYT зазначає, що цей обмін репліками відображає всю складність ситуації, що склалася за понад півтора року спроб Трампа покласти край війні Росії проти України.
Нагадаємо, нещодавно посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер їздили до Москви зі спробою досягти просування у питаннях припинення війни в Україні. Там вони провели переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори тривали понад три години та були змістовними й конструктивними.
За словами Ушакова, американська сторона представила низку міркувань щодо можливих шляхів завершення війни. Водночас він зазначив, що представники адміністрації Трампа пообіцяли під час переговорів з Україною врахувати оцінки, озвучені Путіним.
Після переговорів у Москві Віткофф та Кушнер відвідали Київ, де провели зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Згодом стало відомо, що Україна та Росія можуть оголосити обмежене перемир'я цієї зими. Зокрема, розглядається взаємна пауза в ударах по енергетиці.
Водночас раніше Кушнер назвав головну перешкоду в переговорах - за його словами, США підготували основну частину угоди про завершення війни, але Київ не погоджується на територіальні вимоги Путіна щодо Донбасу.