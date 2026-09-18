Визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Напомним, недавно посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ездили в Москву с попыткой достичь продвижения по прекращению войны в Украине. Там они провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

После встречи помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры продолжались более трех часов и были содержательными и конструктивными.

По словам Ушакова, американская сторона представила ряд соображений по поводу возможных путей завершения войны. В то же время он отметил, что представители администрации Трампа пообещали во время переговоров с Украиной учесть оценки , озвученные Путиным.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер посетили Киев, где провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впоследствии стало известно, что Украина и Россия могут объявить ограниченное перемирие этой зимой. В частности, рассматривается взаимная пауза в ударах по энергетике.

В то же время, Кушнер назвал главное препятствие в переговорах - по его словам, США подготовили основную часть соглашения о завершении войны, но Киев не соглашается на территориальные требования Путина относительно Донбасса.