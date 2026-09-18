"Ви казали те саме рік тому". Кушнер заперечив Путіну щодо захоплення Донбасу, - NYT

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Російський диктатор Володимир Путін заявив американським перемовникам під час зустрічі у Москві, що армія РФ захопить Донбас упродовж кількох місяців, але Джаред Кушнер заперечив йому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.