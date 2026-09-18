"Вы говорили то же самое год назад". Кушнер возразил Путину по захвату Донбасса, - NYT

Российский диктатор Владимир Путин заявил американским переговорщикам во время встречи в Москве, что армия РФ захватит Донбасс в течение нескольких месяцев, но Джаред Кушнер возразил ему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

NYT отмечает, что этот обмен репликами отражает всю сложность ситуации, сложившейся за более чем полтора года попыток Трампа положить конец войне России против Украины.

"При всем уважении, вы говорили нам то же год назад. Какие шансы, что мы вернемся сюда за год, и вы снова скажете то же? Может, мы не будем терять год?", - сказал он Путину.

Также Путин утверждал, что Россия была готова нанести мощные удары по энергосистеме Украины, создав предпосылки для тяжелой зимы.

По его словам, в течение нескольких месяцев российские войска наконец-то захватят весь украинский Донбасс.

По данным издания, когда посланники президента США Дональда Трампа встретились с Путиным в Кремле в начале сентября, российский диктатор излучал уверенность.

Визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Напомним, недавно посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ездили в Москву с попыткой достичь продвижения по прекращению войны в Украине. Там они провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

После встречи помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры продолжались более трех часов и были содержательными и конструктивными.

По словам Ушакова, американская сторона представила ряд соображений по поводу возможных путей завершения войны. В то же время он отметил, что представители администрации Трампа пообещали во время переговоров с Украиной учесть оценки , озвученные Путиным.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер посетили Киев, где провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впоследствии стало известно, что Украина и Россия могут объявить ограниченное перемирие этой зимой. В частности, рассматривается взаимная пауза в ударах по энергетике.

В то же время, Кушнер назвал главное препятствие в переговорах - по его словам, США подготовили основную часть соглашения о завершении войны, но Киев не соглашается на территориальные требования Путина относительно Донбасса.