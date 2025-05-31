"Абсолютно неприйнятно": США розкритикували відповідь ХАМАСу на угоду з перемир'ям у Газі

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що відповідь ХАМАСу щодо мирної угоди про обмін заручниками з Ізраїлем є "абсолютно неприйнятною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За його словами, ХАМАС має прийняти висунуту Штатами рамкову пропозицію як основу для непрямих переговорів, які можна буде розпочати вже цього тижня.

"Тільки так ми зможемо укласти угоду про припинення вогню на 60 днів найближчими днями, коли половина живих заручників і половина загиблих повернуться додому до своїх родин і коли ми зможемо провести на непрямих переговорах предметні переговори в дусі доброї волі, щоб спробувати досягти постійного припинення вогню", - сказав Віткофф.

Видання зазначає, що це вперше Віткофф формулює дану пропозицію як просто основу для подальших перемовин, а не як остаточну пропозицію, яку сторони мають прийняти.

Мирний план щодо Гази

Нещодавно у мережі було оприлюднено текст проекту нової мирної угоди США про припинення вогню в Газі. У документі йдеться про чіткий графік обміну заручниками та ув'язненими між ХАМАСом та Ізраїлем, а також умови подальших переговорів між сторонами.

Також ми писали, що вчора прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі, яку презентував Віткофф. Тепер відповідне рішення очікується і від ХАМАСу.