Ви не бачите страждань? Лев XIV до обрання Папою критикував Трампа і Венса, - Reuters

Новий Папа Римський Лев XIV до того, як був обраний понтифіком, робив несхвальні публікації в соцмережі про політику президента США Дональда Трампа та віце-президента Джей Ді Венса.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Західні ЗМІ звернули увагу, що американський кардинал Роберт Френсіс Прево, який 8 травня на конклаві був обраний наступником покійного Папи Франциска, має у своєму обліковому записі на X (колишній Twitter) деякі критичні дописи стосовно керівництва Республіканської партії.

При цьому Reuters пише, що не зміг перевірити, хто керував обліковим записом з дескриптором @drprevost, що вважається акаунтом Прево.

Про що саме йдеться

У лютому Прево зробив публікацію під заголовком: "Джей Д. Венс помиляється: Ісус не просить нас класифікувати нашу любов до інших".

У квітні американський кардинал відреагував на зустріч Трампа з президентом Сальвадору Найібом Букеле для обговорення використання в'язниці, де ймовірно порушувалися права людини, для ув'язнення підозрюваних членів банди. У коментарі священнослужителя містилося запитання: "Ви не бачите страждань? Ваше сумління не тривожить?"

Чи можливі розбіжності у майбутньому

Очікується, що новий Папа піде "по стопах" Франциска, який підтримував боротьбу за права іммігрантів та мав розбіжності з адміністрацією Трампа, пише Reuters.

І хоча Венс применшив такі розбіжності після зустрічі з Франциском у Ватикані за день до смерті понтифіка - вони були суттєвими, йдеться в матеріалі західного видання. Так, Франциск раніше називав імміграційну політику Трампа "ганьбою".

Прихильники MAGA критикують Лева XIV на противагу Трампу і Венсу

Зазначається, що такі минулі публікації Прево в мережі вже викликали 8 травня хвилю критику з боку найзапекліших консервативних прихильників Трампа, включаючи активістку Лауру Лумер.

Зокрема, в публікації Лумер на X йдеться таке: "Він проти Трампа, проти MAGA, за відкриті кордони та абсолютний марксист, як Папа Франциск".

Разом з тим сам президент США Трамп вже висловив гордість, що Ватиканом став керувати американець. Також у відповідь на запитання, чи зустрінеться він з Левом XIV, американський лідер сказав, що "вони вже зідзвонювалися".

Представники Білого дому не коментували критику сторонників Трампа на адресу нового понтифіка.

Крім того, віце-президент США Венс заявив про свою впевненість, що мільйони американських католиків та інших християн будуть молитися за успіх Лева XIV.

Відмінності та схожості поглядів нового Папи з командою Трампа

Як зазначає Reuters, новий понтифік має певну схожість у позиціях із політикою Білого дому - він виступає проти абортів, як і Трамп і Венс.

Разом з тим Лев XIV підтримує роботу по боротьбі зі зміною клімату, згідно з дописом в соцмережі, де міститься заклик до послідовників підписати католицьку кліматичну петицію. Нагадаємо, що Трамп вивів США з Паризької кліматичної угоди, яка бореться з глобальним потеплінням.

Також Лев XIV виступав проти расизму. Між тим західні ЗМІ звертають увагу, що Трамп покінчив із політикою різноманітності та залучення у федеральному уряді інструментів, які, як стверджується, використовувалися для боротьби з історією расової дискримінації та упередженості в США.

Новий Папа Римський

Нагадаємо, 8 травня конклав кардиналів у Ватикані обрав Папою Римським американського кардинала Роберта Френсіса Прево. Його папським ім'ям стало Лев XIV, і він є першим американським Папою в історії.

Новий понтифік уже звернувся до вірян - у промові він побажав усім миру, а також закликав усіх людей проявляти любов і "будувати мости".

Президент України Володимир Зеленський вже привітав нового Папу. Глава держави побажав йому мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні високої місії.

Більш детально про нового Папу Римського можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.