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"Ви атакуєте правильно": Келлог підтримав удари України по російських НПЗ

23:39 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна має й надалі атакувати російські нафтопереробні заводи, а дизельна угода Москви з Вашингтоном може бути спробою Кремля зняти з себе цей тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього спецпосланця президента США з питань України, генерала у відставці Кіта Келлога телеканалу Fox News.

Келлог не вірить, що російський диктатор Володимир Путін пропонує пальне США з добрих намірів.

"Я б сказав Володимиру Путіну: дуже дякую, це нам справді допомагає. Але я б придивився до прихованих мотивів, через які він організовує постачання дизелю до США та на міжнародний ринок", - зазначив генерал.

На його думку, президент України Володимир Зеленський завдає потужних ударів по російських НПЗ углиб Росії, і Путін шукає спосіб послабити цей тиск. Не виключено, що Москва розраховує домогтися припинення атак через американців, які саме ведуть переговори з українською делегацією та радниками з нацбезпеки Великої Британії, Німеччини і Франції в Маямі.

Келлог також визнав, що не довіряє ні Путіну, ні спецпредставнику Кремля з економічних питань Кирилу Дмитрієву.

Генерал наголосив, що Україна та Росія б'ють по принципово різних об'єктах. Українські сили атакують переважно військово-промисловий комплекс, тоді як росіяни вражають школи й церкви.

За словами Келлога, Україна переносить війну на територію агресора, і росіяни дедалі більше відчувають її наслідки.

Келлог нагадав, що Путін розраховував завершити так звану спецоперацію за кілька днів, а війна триває п'ятий з половиною рік. Зараз Росія намагається захопити решту Донеччини, але генерал сумнівається, що їй це вдасться.

"Вони не припинять. Вони продовжуватимуть атакувати, як і мають. Це війна. Ви атакуєте правильно", - підсумував він.

Про угоду Трамп оголосив після розмови з Путіним 9 жовтня: Москва має відправити на світові ринки до 1,8 млн тонн дизелю, а Мінфін США тимчасово послабив санкції. Сам Трамп раніше не раз закликав Київ відмовитися від ударів по енергетиці РФ, звинувачуючи їх у глобальному дефіциті пального.

В українській владі позицію чітко окреслили: поінформоване джерело РБК-Україна запевнило, що атаки на НПЗ триватимуть, доки не буде енергетичного перемир'я. Наступної ночі після оголошення угоди дрони вразили нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу в Ростові.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиНПЗКіт КеллогВійна в Україні