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Входить до пулу пропагандистів Путіна. Повідомлено про підозру російському "воєнкору"

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Середа 02 серпня 2023 15:13
Входить до пулу пропагандистів Путіна. Повідомлено про підозру російському "воєнкору" Фото: Служба безпеки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російському так званому "воєнкору" Андрію Руденко, який входить до пулу пропагандистів диктатора Володимира Путіна, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Як пише СБУ, проти Руденка зібрано доказову базу. Підозрюваний входить до пулу російських пропагандистів Путіна й регулярно вихваляє загарбницьку політику Кремля.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Руденко виконує завдання країни-окупанта як "воєнкора" центральних телеканалів РФ у тимчасово окупованих районах Донецької області.

"Там він готує сюжети і робить "прямі включення", в яких намагається дискредитувати українських захисників, а також подає викривлену інформацію про ситуацію на східному фронті. Крім того, на власному Telegram-каналі із загальною аудиторією понад 300 тисячі користувачів пропагандист закликав до якнайшвидшого "приєднання" тимчасово окупованої частини України до складу РФ", - пише пресслужба.

Входить до пулу пропагандистів Путіна. Повідомлено про підозру російському &quot;воєнкору&quot;

Фото: Андрій Руденко (t.me/SBUkr/)

Згідно з даними слідства, Руденко у 2014 році, проживаючи у Донецьку, одним з перших підтримав окупацію міста. Також він активно висловлював власні прокремлівські погляди під час вуличних акцій перед камерами росЗМІ. Пізніше його включили до штату "спеціальних кореспондентів" кремлівського медіахолдингу "ВДТРК", де він займався підготовкою замовних і постановочних сюжетів із тимчасово захопленого Донбасу.

"Оскільки зловмисник перебуває в Росії і на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ у Харкові також спіймала на "гарячому" двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари окупантів.

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