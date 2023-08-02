Наводили удари РФ по Харкову. СБУ "на гарячому" затримала двох коригувальників

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та затримали у Харкові двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру. Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

Надалі фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з РФ.

Співробітники СБУ затримали обох учасників групи «на гарячому» під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Винним загрожує до 12 років тюрми.

Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе Shahed під час нічної атаки 1 серпня цього року.

Інформатори та агенти РФ в Україні

Нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали російського інформатора, який готував повітряні удари по залізничних мостах в Миколаєві.

СБУ затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.

Також контррозвідка Служби безпеки України у Запорізькій області затримала викладача місцевого вищого професійного училища, який коригував ракетні удари росіян по регіону.

А у Миколаєві СБУ затримала інформаторку блогера ФСБ Сергія Лебедєва, яка "злила" фото та відео з місць ворожих "прильотів". Своєю чергою, Лебедєв коригував повітряні удари по Україні.