У всех въезжающих в Молдову будут измерять температуру из-за коронавируса

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Для этого полицейские будут использовать электронные термометры

В Молдове, чтобы обеспечить меры безопасности и предотвратить распространение коронавируса, Пограничная полиция будет измерять температуру тела приезжающих в страну. Об этом сообщает издание Newsmaker.MD.

Сообщается, что для этого полицейские будут использовать электронные термометры.

Отмечается, что для индивидуальной защиты пограничных полицейских в пунктах пересечения границы их обеспечили медицинскими перчатками, масками и дезинфицирующими средствами для рук.

Кроме того, людей с симптомами заболевания (сильный кашель и затрудненное дыхание) после измерения температуры тела будут изолировать в специальных помещениях.

Ранее Министерство здравоохранения Украины ввело проведение температурного скрининга на пограничных постах, которые пропускают пассажиров из Италии из-за вспышки коронавируса.

Напомним, в Омане сегодня, 24 февраля, зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.